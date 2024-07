Alexis Sánchez seguirá en Europa y podría volver al Marsella

La aventura de Alexis Sánchez en Europa aún no tiene punto y final. El ex del FC Barcelona quiere seguir jugando en la máxima elite y no cambiará de continente. El chileno, que se encuentra libre tras terminar su contrato con el Inter de Milán, está cerca de cerrar la incorporación con su nuevo club.

Alexis Sánchez volverá a la que no hace tanto fue su casa. Según apuntan desde Francia, el extremo chileno ya le ha dado el 'sí' a Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella. A sus 35 años, el jugador no ha tenido una temporada fácil en Milán. Tuvo una dura competencia en los 'nerazzurri' y su protagonismo se vio obstaculizado por jugadores de la talla de Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

No hay mejor lugar para volver a mostrar tu mejor nivel que donde fuiste feliz. Y es que Alexis Sánchez realizó una fantástica temporada con el Marsella en la 2022-2023. El de Tocopilla anotó 14 goles y 3 asistencias, disputando hasta 35 partidos. En Francia sí que tuvo el protagonismo que no ha podido disfrutar en Italia.

"La idea es seguir en Europa"

Durante su concentración en Estados Unidos para la Copa América con Chile, el jugador se mostró tranquilo sobre su futuro. Su principal deseo, seguir jugando en Europa: "Estoy escuchando ofertas, tranquilo. Hoy disfruto del fútbol y llegaré a un lugar donde me quieran y me aprecien. La idea es seguir en Europa. Es lo que soñé desde niño, estar allá", afirmó Alexis.

Alexis Sánchez celebra el tanto del empate ante el Benfica / AFP

Sánchez quiere continuar su aventura de 15 años jugando en el continente europeo y habría rechazado ofertas de clubes no europeos. Según informan desde Brasil, Sánchez no aceptó una oferta de Gremio. El chileno rechazó una oferta millonaria demostrando que se centra más en lo deportivo que no en lo monetario.

El Olympique de Marsella está siendo uno de los grandes protagonistas de este mercado de fichajes. El club francés se está moviendo durante semanas en busca de hacerse con los servicios de jugadores de nivel como Greenwood, Nketiah o Hee-Chan Hwang. De esta manera, el nuevo gran objetivo será convencer a Alexis Sánchez de su vuelta a casa.