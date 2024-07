El alcalde de Marsella se opone al fichaje de Greenwood: "No quiero que mi club se llene de vergüenza"

Mason Greenwood recuperó la sensación de ser futbolista de élite en el Getafe. Estuvo 18 meses sin jugar, ya que fue detenido e imputado por tres cargos: intento de violación, asalto y comportamiento coercitivo y controlador. El 2 de julio de 2023 le retiraron todos los cargos y volvió a los terrenos de juego. Con ocho goles y seis asistencias, el atacante inglés de 22 años se volvió a poner en el radar de los grandes de Europa.

Juventus, Lazio, Olympique Marsella... Incluso el FC Barcelona. El nombre de Greenwood, que pertenece al Manchester United aunque, a espera de sí se incorpora a la pretemporada de los 'red devils', no jugará allí durante la campaña 2024-25, se relacionó con muchos equipos de las grandes ligas. El último de ellos, el equipo francés que dirige Roberto De Zerbi, que lo tendría todo prácticamente cerrado para su llegada.

EL ALCALDE NO LO QUIERE NI EN PINTURA

Sin embargo, su pasado aún lo atormenta. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, no lo quiere ni en pintura. "El comportamiento de Greenwood es indescriptible, inaceptable. Golpeando a su esposa... Vi imágenes que me impactaron profundamente. Atacar así a su mujer es indigno de un hombre y creo que no puede tener un lugar en este equipo", expresó.

Por eso, tal como confirmó él mismo, hablará con Pablo Longoria, presidente del club, para que no lo fiche. "Pediré al presidente del Olympique de Marsella que no contrate a Greenwood. No quiero que mi club se cubra de la vergüenza de alguien que pega a su mujer. No quiero que mi club se cubra de las cenizas de alguien que golpea así a su mujer. No es aceptable", declaró rotundamente.

"ES UNA VERGÜENZA"

"Los valores de Marsella y los valores del Olympique de Marsella son cualquier cosa menos eso. Es cualquier cosa menos racismo, antisemitismo. Es cualquier cosa menos... ¿te imaginas, violencia contra las mujeres? ¿Te das cuenta? ¿Y quiere jugar en el Olympique de Marsella, Greenwood? Es una vergüenza", defendió el alcalde.

La postura del alcalde de la ciudad francesa es totalmente contraria a la del club. Según información de Fabrizio Romano, periodista deportivo especializado en el mercado de fichajes, el Olympique de Marsella ha ofrecido 30 millones de euros al Manchester United por el fichaje del jugador más una cláusula de futura venta del 40/50%. Los 'red devils' han aceptado la propuesta y solo queda cerrar detalles con el atacante.

EL CLUB LO DEFIENDE

"Mason es un jugador de clase mundial. No sé exactamente los antecedentes. No quiero entrometerme en la vida privada de mis jugadores. Una vez que firman, se vuelven como mis hijos. Yo los protejo siempre a mis jugadores, en las buenas y en las malas", declaró De Zerbi. Pablo Longoria, presidente del club, también quiso evitar el tema extradeportivo. "No me meto en temas sociales", expresó.

Roberto De Zerbi, entrenador del Marsella / EFE

Con los aficionados pasa exactamente lo mismo. Un sector de la afición piensa que no merece vestir la camiseta de su club. Otro sector cree que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y consideran su llegada una oportunidad de mercado para el club. ¿Se acabarán echando atrás?