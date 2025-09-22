Xabi Alonso recuerda que el Levante "puso en muchas dificultades" al Barcelona

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, recordó en rueda de prensa que el Levante, rival al que visitan este martes en el 'Ciutat de València' ya puso en muchas dificultades al Barcelona, que remontó un 2-0 en el tiempo de prolongación. "Cualquier visita es complicada. El Levante ya jugó bien contra el Betis también, contra el Barcelona le puso muchas dificultades, con un entrenador muy competitivo. Mañana tendremos que jugar con calidad, ritmo, concentración… y estar preparados para lo que tenemos que hacer", dijo.

Además, ponderó a un Levante del que destacó el estado de forma de sus delanteros y su juego por las bandas. "Mañana tenemos partido contra el Levante, y cada partido es muy importante. Mi cabeza está sólo en el Levante", señaló. Un partido ante el Levante, que le llega al Real Madrid con pleno de victorias en los seis partidos disputados, cinco en Liga y uno en 'Champions'.

Buen inicio de temporada

"Estamos mejor, en el camino. Todavía podemos estar mejor. En fase de construcción de pilares y fundamentos todavía. Son cinco partidos de Liga, uno de 'Champions', no es nada; tenemos que tener la ambición de querer más y de ser constantes en el fútbol", declaró sobre el momento de su equipo.

"Lo que ha pasado ya está y toca seguir. Siendo realistas de que estamos en una fase de construcción, mientras los resultados ayudan a ver que es un camino bueno. El equipo tiene que estar unido y jugar de manera colectiva para que todos se beneficien de ello", concluyó.

Vía: Superdeporte