Sergio Lozano finaliza su etapa en el Levante

El Levante y Sergio Lozano separan sus caminos después de que ambas partes hayan llegado a un acuerdo para la rescisión de su contrato, que caducaba en 2026. El aterrizaje de Unai Vencedor a la disciplina granota cambió los planes de un centrocampista dispuesto a pelear por un sitio, más allá de que Calero aseguró en la rueda de prensa previa al partido contra el Elche que “Lozano es un chico que a día de hoy no lo tiene sencillo”.

Sin embargo, el canterano se marcha de Orriols con 78 partidos a sus espaldas, 1 gol y 11 asistencias. Y, sobre todo, cumpliendo su sueño de lucir la camiseta del equipo de su vida y del de su familia, con sus abuelos como principales culpables del sentimiento que tiene Sergio Lozano hacia el Levante. De esta manera, el futbolista termina su etapa en el Ciutat de València para emprender una nueva aventura en el Jagiellonia Bialystok, club polaco que compite en la Conference League.