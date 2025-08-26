Ryan: "Tengo hambre todavía para ayudar al Levante al reto de la permanencia"

SUPER ha hablado con Matt Ryan, nuevo portero del Levante UD, a su llegada a València. El australiano de 33 años estaba libre tras su paso por el Lens y la Roma y ahora se ha unido al proyecto granota con el reto principal de dejar al club en Primera división.

"Estoy muy contento, muy feliz, el proyecto del Levante me ilusiona. Sé muy bien del éxito del año pasado con el ascenso a LaLiga, y ahora llego con la intención de colaborar al máximo con los compañeros", ha comentado en guardameta a las puertas del hotel en el que va a descansar estos primeros días en la ciudad.

Ryan ha tenido que vivir un "verano largo" en la búsqueda de un destino que le convenciera. Con el Levante ha colmado sus aspiraciones, además, regresa a València una ciudad que conoce perfectamente de su paso por el Valencia CF en las campañas 2015/16 y 16/17. "Se requiere mucha paciencia en este mercado, por eso tenía muchas ganas de estar aquí, y estoy contento de que esta época sin equipo se acabó, con ganas de empezar y ayudar al equipo", añadió.

"Estoy para intentar ayudar a los compañeros, sea de la posición que sea, a lograr el objetivo de la permanencia. Ese es el reto, y por lo visto en los dos primeros partidos hay oportunidades de lograrlo, yo quiero aportar lo que tengo para que así sea", comenta el australiano.

¿Qué puede aportarle Ryan al Levante? "Tengo una buena trayectoria, y mucha experiencia. Voy a competir para ayudar y crear un ambiente bueno, de éxito. Vengo con mucha hambre todavía, estoy con muchas ganas de iniciar el trabajo", apuntó el meta que también defendió la puerta de la Real Sociedad en el curso 21/21, aunque solo disputó tres partidos de Liga. Con el Valencia, en dos años, fueron un total de diez en la competición madre del fútbol español.

"Vamos a necesitar el apoyo de los aficionados"

Preguntado por la afición, Ryan indicó: "Gracias por la bienvenida, obviamente a los seguidores los vamos a necesitar. Hay ganas de verlos en el estadio y ganar el máximo de partidos posible, tanto allí como fuera de casa", terminó.