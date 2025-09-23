"Quiero demostrar que sí que puedo ayudar al Levante"

Etta Eyong es el hombre de moda en Orriols y no por casualidad. Sus goles goles en sus dos primeros partidos como jugador del Levante lo colocan como el nuevo ídolo de una afición que ya lo ve como su máxima referencia en ataque. El delantero, después de la expectación generada, quiere demostrar que está apto para el desafío de la permanencia y que es uno de los atacantes más prometedores del fútbol internacional.

“Había mucha expectación por mi parte con el equipo y la afición. Quería demostrar que sí que puedo ayudar”, dijo Etta en los micrófonos de Ricardo Sierra en Movistar +, feliz de las oportunidades que está teniendo como levantinista después de que el Villarreal le abriese la puerta de salida. Sin embargo, se mostró orgulloso de haber firmado por los ‘granotes’. “Cuando ves que vas a tener más oportunidades y a jugar más en otro equipo hay que ver esa parte. El Villarreal es un gran club, pero aquí tengo la oportunidad de jugar".

Con confianza y seguridad

Etta sabe que ha llegado al Levante para trabajar. No quiere que el equipo se adapte a su estilo. Quiere aportar y ser una pieza importante de cara al reto de la salvación. “Que mis compañeros jueguen como quieran. Me voy a dejar la vida por ellos, me voy a adaptar”. Por ello, ante el Madrid busca que sus compañeros sientan la confianza que les transmite un Julián Calero que apuesta por mantener la versión del Girona y no caer en el nerviosismo. “Julián lo que me pide es seguir trabajando como siempre, los esfuerzos sobre el campo. No ponernos nerviosos, que juguemos como sabemos. En estos últimos partidos hemos demostrado mucho”.

Vía: Superdeporte