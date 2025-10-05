Un punto de 18, preocupante situación en el Levante Femenino

El equipo dirigido por Emily Lima viajaba a la capital madrileña con la necesidad de lograr su primera victoria para salir de la zona baja de la tabla. El partido situaba al conjunto local como favorito, ya que desde el comienzo de la competición ningún equipo ha logrado sumar los tres puntos en el Estadio Fernando Torres. La solidez del Madrid CFF en casa sumada al mal momento que vive el Levante Femenino solo podía desembocar en un resultado, la derrota de las granotas.

La roja a Cabezas ayuda al Madrid CFF

Las levantinistas saltaron al campo con el objetivo de acabar con las malas sensaciones y remontar la situación del equipo, pero un temprano gol de Allegra Poljak ha acabado con los planes de Emily Lima. Durante el resto de la primera parte el Levante Femenino ha conseguido defenderse ante las ocasiones continuas del Madrid CFF, pero con sensación nula de peligro en el área rival. En el minuto 38, tras revisión de VAR, las granotas se han quedado con 10 por la expulsión de Sintia Cabezas. La colegiada tampoco ayudó en nada.

Al final, resultado corto y el Levante, obligado a reaccionar

En la segunda parte, el Levante ha dado entrada a María Gabaldón para aumentar el control defensivo del equipo y que el partido no se descontrolara tras la expulsión. Durante los 45 minutos restantes ha sido un asedio constante del Madrid CFF, ante un rival que con una menos y las malas sensaciones no ha podido competir. En la recta final del encuentro, las locales han puesto el 2-0 en el marcador por medio de Melgard. Un resultado que se mantendría hasta el pitido final, corto para las numerosas ocasiones que ha tenido el conjunto entrenado por Javier Aguado.

Vía: Superdeporte