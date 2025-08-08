Primer pinchazo del Levante UD en pretemporada

Primera derrota para el conjunto dirigido por Julián Calero en pretemporada frente al CD Castellón por 0-2 con un doblete de Nick Markanich. El partido arrancó en Buñol a las 19:00 de la tarde entre el Levante UD y CD Castellón en el penúltimo encuentro amistoso para el conjunto ‘granota’ y los ‘orelluts'. Los dos disputarán el 9 de agosto su último partido de preparación para la siguiente temporada. El primero lo hará frente el Auxerre francés y el segundo frente al Albacete Balompié, en el que será su última prueba, antes de que de inicio la temporada 25-26 para ambos conjuntos.

De más a menos

Durante los primeros minutos del encuentro, el Levante UD ponía una marcha por encima de su rival, pero la primera ocasión fue para el CD Castellón: un disparo de Doué que se marchó muy alto. Poco después, Carlos Espí tuvo una gran oportunidad con un remate de cabeza que se fue por encima de la portería defendida por Matthys. Tras la pausa de hidratación, el CD Castellón abrió el marcador con un gol de Markanich. Un excelente centro de Israel Suero fue rematado de cabeza por el propio Markanich, que se anticipó al central granota Martín Krug, jugador del equipo dirigido por Julián Calero. El Levante intentó reaccionar rápidamente. Apenas un minuto después del gol, Primo puso un balón buscando la cabeza del 'Comandante' Morales, quien la peinó a la perfección para dejar solo al recién renovado Paco Cortés. Este se plantó mano a mano ante Matthys, aunque algo escorado, y el guardameta del Castellón logró despejar con una gran intervención.

Unos minutos después de la ocasión de Paco Cortés, el CD Castellón volvió a marcar. Un centro raso al área pequeña fue rematado por Markanich, que firmó su doblete ante el Levante. En el minuto 41, el equipo dirigido por Julián Calero probó suerte con un disparo de Lozano desde dentro del área, pero el balón acabó en las manos de Matthys. Tras esta acción, poco más ocurrió en la primera mitad. El Levante había empezado bien y dominando, pero tras la pausa de hidratación el conjunto castellonense se mostró muy superior.

Control visitante

En el arranque de la segunda parte, el CD Castellón mantuvo el control del juego, con un disparo en el primer minuto que fue repelido por la defensa levantinista. Hasta el minuto 58 no llegó la primera ocasión clara del Levante: un buen pase filtrado de Morales para Carlos Espí, que remató de volea con la pierna izquierda, enviando el balón cerca de la portería de Matthys. En el 65, Paco Cortés evitó con filigranas la presión de tres rivales y filtró un gran pase para Morales, aunque el balón se le quedó algo atrás. El Levante insistía y, en el 71, Carlos Espí provocó una falta al borde del área. Clemente fue el encargado de ejecutarla y su disparo rozó el palo. Dos minutos más tarde, Morales tuvo la más clara para los granotas: un mal despeje de la zaga castellonense le dejó el balón en el área, pero se precipitó en el disparo y lo envió por encima del larguero.

Tras una segunda pausa de hidratación, Alejandro Primo evitó el tercero del Castellón con una gran intervención abajo, enviando el balón a córner. En el minuto 78 volvió a ser protagonista con una doble parada de mérito: primero rechazando un disparo con poca visibilidad desde dentro del área y, acto seguido, levantándose con rapidez para detener un segundo remate. En los minutos finales, los ‘orelluts’ dispusieron de una ocasión muy similar a la del segundo gol, pero esta vez el balón no encontró portería.

La última acción del encuentro fue un gol anulado al Levante por fuera de juego de Brugué, antes de Koyalipou la empujara dentro de la red. Con ello, el partido finalizó 0-2, en una gran actuación de Primo que nada pudo hacer en los dos tantos y con un Levante que, tras encajar, fue claramente inferior al CD Castellón.