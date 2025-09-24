Preocupación en Orriols por el estado de Kervin Arriaga
El hondureño se marchó del Ciutat de València cojeando y con un vendaje en su rodilla izquierda
Rafa Esteve
Kervin Arriaga enciende las alarmas después de su partido contra el Madrid. El futbolista hondureño disputó alrededor de 30 minutos y demostró que aspira a ser un futbolista importante, pero sus imágenes tras el choque generan preocupación en el cuerpo técnico y en el levantinismo. El ‘16’ salió del estadio con una cojera leve y mostrando un pequeño vendaje en la rodilla izquierda.
Julián Calero apuntó, ante compañeros de prensa que fueron a cubrir la actuación del centrocampista, que tiene molestias en el rotuliano y que este miércoles se le harán pruebas para determinar el alcance de una posible lesión. Sin embargo, el propio entrenador cree que no será mucho, aunque no quiere dar nada por hecho hasta que haya un diagnóstico médico.
Vía: Superdeporte
