Pobre del que trate de pequeñito a este Levante

Un ascenso a Primera División, más allá de la abundante cantidad de emociones que produce y de los picos incalculables de felicidad que genera, es la consecuencia de que el fútbol es capaz de provocar escenarios tan difíciles y exigentes, como motivantes e ilusionantes. Es lo que está experimentando el Levante en su vuelta a la élite, consciente de que cada encuentro tiene una complejidad alta, pero sabiendo que cada partido es un desafío diferente. Sin embargo, sus tres puntos conseguidos en Montilivi elevan su nivel de confianza y su seguridad dentro de su escalada hacia la permanencia, demostrándoles que lo curtido y logrado en Segunda División es aplicable a una categoría en la que, también, tiene capacidad para ganarle a cualquiera.

Muchas han sido las piedras que han tenido que superar hasta alcanzar el éxtasis de la victoria, pero ni en esas los futbolistas de Julián Calero han tenido tiempo para saborearla ni disfrutarla. El fútbol de élite no se detiene y, casi sin anestesia, aparece en el ecosistema granota uno de los mejores equipos del mundo. El Real Madrid es el próximo desafío de los levantinistas, de gran envergadura y con cartel de equipo completamente dominador y temido por sus adversarios: cinco triunfos en cinco partidos de LaLiga, mientras Kylian Mbappé, en su segundo año como madridista, ha aumentado su trascendencia y se ha erigido como el líder por antonomasia de los suyos tras anotar cinco goles y dar una asistencia en competición doméstica.

Aparenta ser un reto casi imposible, pero el Levante no entiende de situaciones inviables. Orriols calienta su caldera para generar un ambiente hostil que beneficie a un conjunto dirigido por Julián Calero que tiene, por fin, el alivio de haber estrenado su casillero de victorias. Las tres primeras jornadas de liga, donde no se consiguió puntuar, y la imagen mostrada en el Martínez Valero, invitaron a un futuro difícil de digerir, generando un ambiente de carácter pesimista y sin un desenlace beneficioso para los intereses del club levantinista. No obstante, sus jugadores, alimentados por el talento de Carlos Álvarez y el instinto goleador de Etta Eyong, cotizan al alza y en Montilivi, tras mostrar brotes verdes contra el Betis, culminaron una grandísima actuación que espera tener su extensión frente a todo un Real Madrid. Ya le hicieron cosquillas al Barça y buscan hacer lo propio ante los blancos. Desde el máximo respeto, pero con decisión y convencimiento.

Con todo a por el Madrid

Con todos disponibles, Julián Calero valora la posibilidad de gestionar cargas físicas pero sin hacer grandes cambios en la alineación. Lo mismo prevé hacer Xabi Alonso, que viaja con todas sus estrellas a la València granota sabiendo que el Ciutat de València no es un campo sencillo. “El Levante ya jugó bien contra el Betis, contra el Barcelona le puso muchas dificultades, con un entrenador muy competitivo. Tendremos que jugar con calidad, ritmo, concentración… y estar preparados para lo que tenemos que hacer", dijo el técnico madridista en la previa del choque. Pese a ello, Calero quiere ver al Madrid de frente y sin miedo. Sin la sensación de que medirse ante ellos sea un premio sino todo lo contrario: el Levante se ha merecido jugar contra los grandes sin renunciar a la posibilidad de tumbarlos.

“No es un premio para nosotros. Me niego a ser el pequeñito que juega contra el grande. Vamos a competir porque estamos en Primera División y en nuestra casa. Vamos a intentar competir el partido lo mejor posible. Evidentemente es un partido bonito para el aficionado y muy difícil para el cuerpo técnico y los jugadores. Somos conscientes de a quién nos enfrentamos, pero no queremos ver las cosas como un premio, estamos aquí porque los jugadores lo han merecido y quiero que vean esto como un reto para seguir creciendo. Al rival hay que mirarle a los ojos. Nos enfrentamos contra un peso pesado, de los muy importantes del mundo. Si vas con miedo te va a derrotar. Si le quitas la mirada, dificilísimo”, dijo Calero en rueda de prensa.

Vía: Superdeporte