El PAOK insiste en Luis Castro

Lo avanzamos la semana pasada en SPORT. Luis Castro despertaba interés en varios clubes de Europa, uno de ellos, de Grecia. Ahora, los principales medios griegos se hacen eco del fuerte interés del PAOK en el entrenador portugués, uno de los técnicos de moda tras su buen trabajo al frente del Levante.

El conjunto de Salónica está apretando con fuerza para intentar hacerse con sus servicios y ve al técnico ‘granota’ como una de las grandes prioridades para liderar su proyecto la próxima temporada. Porque el extraordinario cierre de campaña en Orriols no ha pasado desapercibido ni en Grecia.

El entrenador llegó a Orriols en uno de los momentos más delicados del curso, con el equipo inmerso en la lucha por la permanencia y con unas perspectivas poco optimistas. Sin embargo, en cuestión de semanas consiguió cambiar la dinámica de la plantilla y devolver la confianza a un grupo que respondió de inmediato y acabaron conquistando el objetivo de principio de temporada contra todo pronóstico.

Luís Castro en la banda del Ciutat durante el Levante - Elche / LALIGA

La reacción de conjunto ‘granota’ fue espectacular y terminó traduciéndose en una permanencia mucho más tranquila de lo que parecía posible meses atrás. El objetivo del PAOK es cerrar su llegada al banquillo para pelear por los títulos nacionales y tener protagonismo en Europa. Y está decidido a realizar un importante esfuerzo para convencerle.

En el Levante se resisten

Mientras tanto, en el Levante siguen muy satisfechos con el trabajo realizado y mantienen una excelente relación con el entrenador. La voluntad de ambas partes continúa siendo la de seguir vinculadas, aunque el creciente interés internacional por Castro obliga a estar atentos a los movimientos del mercado.

Lo que parece evidente es que Luis Castro se ha convertido en uno de los nombres propios del verano. Y, a día de hoy, pocos clubes están mostrando tanto interés y tanta determinación por incorporarlo como el PAOK.