Pablo Sánchez, presidente del Levante, acusa directamente a Simeone: "Nos sentimos perjudicados"

La alineación que presentó Diego Pablo Simeone el pasado sábado en Sevilla sigue levantando ampollas, especialmente entre aquellos clubes que se están jugando la permanencia en Primera. El Cholo optó por reservar a gran parte de su once titular con la vista puesta en la vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Barça, una decisión que le costó la derrota en Nervión y distanciarse de la tercera posición del campeonato, en posesión del Villarreal.

Uno de esos equipos que se vieron perjudicados por el once del Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán es el Levante. Los granotas pelean por la salvación, en una jornada que ha sido contraria a sus intereses. De hecho, el equipo de Orriols, que cierra la semana 31 de competición este lunes recibiendo al Getafe, iniciará el partido frente a los azulones como farolillo rojo de la tabla, a siete puntos del Alavés, ahora mismo el que marca la frontera entre Primera y Segunda.

Simeone, técnico del Atlético de Madrid / Agencias

"Nos sentimos perjudicados"

Pablo Sánchez, presidente del Levante, no quiso perder la ocasión para criticar la alineación de Simeone, al que acusó en cierta medida de adulterar la competición. "Ha sido una jornada pésima para nosotros en cuanto a resultados. Ha sido una jornada difícil de entender. Ha habido resultados poco previsibles, con alineaciones... Equipos que no han jugado con sus mejores jugadores. Sé que pasa todas las temporadas pero no por eso deja de ser poco bonito", decía el máximo mandatario de los valencianos.

Pero no quedó ahí la cosa, Sánchez insistió en sus críticas al Atlético, aunque sin mencionar directamente a Simeone. "Hay que intentar poner todo para ganar los partidos y esta jornada no ha sucedido así. En algunos encuentros no han jugado los mejores y nos sentimos perjudicados. Había partidos en los que las fuerzas no estaban igualadas", censuró.