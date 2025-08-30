Pablo Martínez: "A lo mejor falta un poco de hambre para tener la pelota y ser valientes"

Pablo Martínez, capitán del Levante UD, ha asegurado que, aunque "no hay que volverse locos" porque la LaLiga tan solo acumula tres jornadas, en el seno del equipo "preocupa" el pobre nivel de "activación" en los primeros minutos de la segunda mitad del derbi contra el Elche CF en el Martínez Valero.

Tras tres jornadas de competición, los levantinistas son uno de los conjuntos que cierran la clasificación con el cero en el casillero de puntos. La situación urge a puntuar a la vuelta del parón frente al Real Betis,si bien, el capitán recuerda que LaLiga es un camino "muy largo". "No tenemos que volvernos locos, estamos en la jornada 3. Es verdad que necesitamos puntuar porque esto es muy largo y vamos a necesitar los puntos. Pero ahora nos toca seguir en nuestra línea de trabajo porque es el inicio", argumentó,

Preocupa la imagen de la segunda mitad

Cuestionado por la imagen vista en la segunda parte, en la que el equipo regresó al césped del Martínez no demasiado centrado, Pablo admite que "sí preocupa". "Nos preocupa el nivel de activación en los primeros minutos. Es muy importante. En Elche nos ha costado dos goles rápidamente y ha marcado el partido", analiza.

"El partido lo hemos visto muy claro, se compite en la primera parte, pero en cinco minutos del comienzo de la segunda encajas dos tantos y pierdes... Esto es Primera división", continuó el '10' granota.

Martínez confesó que estaban avisados de la capacidad con el balón del Elche de Eder Sarabia, aun así, el plan para contrarrestarlo se vino abajo con los goles de Rafa Mir y Mendoza entre los minutos 46 y 51. "Sabíamos que dominan y generan por dentro. Hemos intentado frenarlo con Iván (Romero) y luego aprovechar nuestras ocasiones... pero con esos dos goles en contra ya te ves muy cuesta arriba", reiteró.

El parón, para corregir errores y pulir detalles

La vista del Levante, tal y como indica el capitán, se centra ahora en el duelo contra el Betis tras los partidos de selecciones. "Mientras tanto, tenemos tiempo para entrenar y corregir los errores, poner el foco en esos detalles que nos han penalizado: el balón parado, la salida tras el descanso, etc.", dijo después de que la prensa le recordase que una mala entrada al campo después del descanso ya hizo perder la renta en la jornada 2 ante el Barcelona.

Preguntado por qué es lo que le está faltando al Levante UD en este inicio en el regreso a Primera, el capitán cree que el equipo "compite bien", aunque "a lo mejor falta un poquito de hambre para tener el balón y creerse más valientes". No obstante, apunta que "con trabajo eso va a llegar".

El capitán, por supuesto, tuvo un mensaje para los aficionados desplazados a tierras alicantinas: "Sobre todo, darles las gracias por el desplazamiento a Elche, y por el empuje del otro día en el Ciutat ante el Barcelona. Los resultados van a llegar porque el equipo va a competir, y los esperamos el día del Betis".

Finalmente, Pablo Martínez no considera que el hecho de que el mercado esté abierto, y algún compañero como Carlos Álvarez haya sido tentado por un club como el Benfica, no está influyendo en los resultados. "El vestuario está tranquilo, lo que suene fuera ahí se queda. Nosotros estamos centrados en lo nuestro", terminó.