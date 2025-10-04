Oviedo-Levante: las claves que avalan el triunfo granota

El Levante UD tenía que responder, y ha respondido, con sensaciones y con los tres puntos por delante. En las últimas siete jornadas, el equipo transmitía, en lo emocional: valentía y compromiso; en lo táctico: efectividad y caudal goleador, especialmente en las primeras partes. Sin embargo, faltaba lo más importante, una de las máximas de cualquier equipo recién ascendido: las victorias. Hasta ahora, el único triunfo levantinista llegó en la jornada cuatro en la goleada por 0-4 ante el Girona. Uno de esos partidos donde sales fortalecido, creces como equipo y cultivas la semilla del optimismo en la comunión equipo-afición. Y el de hoy, en el Carlos Tartiere, un campo históricamente difícil para los granotas, firmas un encuentro redondo: blindaje defensivo con la contundencia y la portería cero; demuestras una vez más que, más allá de ganar o perder, la garra y la intensidad gana partidos; y el enorme potencial ofensivo de la dupla Etta Eyong-Iván Romero, combinado con las genialidades de Carlos Álvarez —decisivo con su golazo por la escuadra ante el Oviedo—, y la clase del capitán Roger Brugué. Pero la clave que aportan cada uno de ellos es la lucha constante, los esfuerzos continuos y la ayuda defensiva.

No obstante, en las siete jornadas pasadas el equipo ha transmitido dos debilidades claras en su rendimiento: la desatención e inseguridad defensiva (corregida en el partido de hoy), y la resistencia física del equipo que, en las segundas partes, y tras hacer un gran esfuerzo físico en los primeros 45 minutos, ciertos jugadores acusan ese desgaste previo. De hecho, el partido ante el Real Oviedo ha continuado el guion similar de los anteriores, pero con correcciones defensivas y la capacidad goleadora reconocible. En la segunda mitad, el equipo carbayón salió con todo a por un Levante que denotaba agotamiento, especialmente en el medio campo, aunque los cambios de Calero con la entrada de Oriol Rey y Pablo Martínez revitalizaron al equipo, y le dieron esa estabilidad necesaria para contrarrestar las acometidas oviedistas. Y con ello, el conjunto levantinista recuperó el control y respondió con varios contragolpes peligrosos en ataque.

Sin duda, el Levante UD alberga una serie de argumentos defensivos y ofensivos que, de la mano de Julián Calero, se están potenciando, aun con un margen de mejora amplio. Pese a no haber logrado los puntos que hubieran querido, especialmente ante rivales directos y tras llevar la ventaja en el marcador, este Levante ha demostrado su competitividad y ha constatado ser un equipo trabajado. Así lo demuestran los partidos ante equipos más grandes como el Barcelona o el Betis, o sus dos grandes victorias ante el Girona y el Real Oviedo, hasta ahora, rivales directos. Por ello, el triunfo de hoy deja muchas claves tácticas, y más allá del resultado, evidencia la garra y el hambre que tiene este equipo de seguir creciendo para lograr su ansiado objetivo de la permanencia. La de hoy, no es una victoria cualquiera, es un chute de optimismo y confianza, y una respuesta contundente ante un equipo que comparte tu necesidad.

Cambio radical en defensa

La contundencia/hibridez de los centrales Dela-Matías Moreno, y el sentido del táctico/profundidad de los laterales Manu Sánchez-Toljan. Sin duda, una de las prioridades del técnico madrileño es ajustar la defensa, potenciar la solidez y mejorar la defensa en el área. Ahora, lo que parece claro, es la consolidación de ambos zagueros, que, con perfiles diferentes, se complementan para cubrir funciones/necesidades distintas. Esa mezcla de buen pie, salida de balón y liderazgo de Dela, supone una simbiosis perfecta con el juego aéreo y la capacidad defensiva de Matías Moreno. En sus últimas dos titularidades juntos, han mejorado la robustez defensiva del equipo, fomentada con la portería a cero de hoy, y con haber encajado solo un gol en estos dos encuentros. El uruguayo, con su 1,93 metros de altura, le da una protección extra al área, que se suma a la fiabilidad defensiva del madrileño. Ambos han sido los bastiones ante el equipo carbayón, con dominio en los duelos y con acciones defensivas significtivas. Por su parte, Dela ha protagonizado ocho despejes y tres recuperaciones; y Matías Moreno diez despejes y cuatro intercepciones. Asimismo, Mathew Ryan, nuevo guardian de la portería, sigue dejando grandes intervenciones y control en los desplazamientos en largo. Su bagaje previo es fundamental para aportar experiencia a la portería y al equipo.

Por otra parte, los nuevos fichajes, Manu Sánchez y Toljan, han caido de pie en Orriols. Ambos jugadores le han dado un plus de calidad, tanto ofensiva como defensiva al conjunto granota. Dos laterales contrastados y de primer nivel. El defensa español, con experiencia previa en Primera División, se ha adueñado del flanco izquierdo con su entrega, velocidad y rapidez en las transiciones. En el encuentro ante el Oviedo, ha vuelto a demostrar su solidez en el uno contra uno y su llegada constante por la banda. Ha sido uno de los mejores del partido, y además, protagonista en el primer gol de Carlos Álvarez tras un gran centro desde la banda. Por su parte, el alemán, a pesar de estar muchos meses inactivo, está siendo uno de los 'tapados' de la plantilla. Su pose, firmeza defensiva y criterio con balón son diferenciales para juego del equipo. Suma un gol y dos asistencias. Después de varias temporadas, el conjunto levantinista ya tiene sus laterales cubiertos, y lo más importante, fiables.

Arriaga-Unai Vencedor, el doble pivote de Calero

Una de las posiciones más cotizadas en el equipo es el medio campo, con perfiles diferentes y estilos de juego distintos. No obstante, en este esquema de 4-4-2, Julián Calero tiene sus preferencias, especialmente si juega ante rivales similares al Levante, o encuentros más cerrados. En esa idea entran en escena dos mediocentros nuevos que poco a poco están recuperando un nivel físico óptimo y regularidad en el juego. Es el caso de Kervin Arriaga y Unai Vencedor, un doble pivote (doble '6' o perfil más defensivo) que se está empezando a consolidar. Además, entre los dos, conforman una sinergia interesante que da alas al resto de atacantes. Mientras que el hondureño te da esa estabilidad, solidez defensiva e inicio en las jugadas; el jugador cedido por el Athletic goza de más libertad de movimientos y le da un extra de agresividad a la sala de máquinas. Además, en sus últimas cuatro titularidades, también saca a relucir esa creatividad a balón parado.

Ante el Real Oviedo han vuelto a firmar un gran encuentro: Arriaga, con siete recuperaciones y cinco despejes; y Vencedor ha creado varias oportunidades de peligro con sus centros al área. No obstante, Calero, en sus últimas titularidades ha continuado la tendencia de cambiar al bilbaíno en el minuto '60', aproximadamente, un síntoma claro de que aún no está al cien por cien en lo físico. En efecto, esta pareja empieza a consolidarse, pero sobre todo, a dar ese equilibrio defensa-ataque que protege la retaguardia y potencia la mobilidad de los delanteros.

Etta Eyong, un 'killer' que asusta

Uno de las piezas más importantes del Levante UD en esta temporada se encuentra en la delantera, con Etta Eyong-Iván Romero, una dupla implacable. El conjunto granota es un vendabal ofensivo, y ya es el cuarto máximo goleador de LaLiga detrás de Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Suma 13 goles a favor, de los cuales, nueve los ha convertido esta pareja. El delantero camerunés ha llegado para cambiar las vidas de los granotas, los cuales están enamorados con la potencia, capacidad goleadora y entrega de su jugador. Y hoy, lo ha vuelto a hacer. El punta de 21 años ha anotado un gol decisivo para consagrar la victoria del Levante ante el Oviedo. Con este, suma cinco tantos y tres asistencias. Sus números asustan, y ya es el tercer máximo goleador de la categoría, únicamente superado por Kylian Mbappé y Julián Álvarez.

El Ciutat de València aclama al jugador. Son conocedores de que un delantero de este calibre significa aumentar considerablemente sus opciones para lograr la permanencia. Su olfato goleador, sumado a su presión intensa y juego combinativo, completan una delantera plagada de singergias positivas con jugadores como Iván Romero, Carlos Álvarez o Roger Brugué. Etta Eyong ha devuelto la ilusión a los granotas, y ya es uno de los puntales más fiables del Levante en Primera División. Y esto solo acaba de empezar. Por su parte, Camerún no ha dejado escapar la oportunidad de seleccionar al jugador para los próximos compromisos internacionales. Sus goles alegran a Orriols, se disparan en LaLiga e impactan al mundo. Un ariete de primer nivel para años.

La magia de Carlos Álvarez deslumbra a cualquiera

Faltan palabras, calificativos, expresiones... para describir lo que significa Carlos Álvarez en el Levante UD, en su afición y en su importancia capital para el juego del equipo. Al héroe del ascenso le da igual si competir en Primera o en Segunda, contra un equipo grande o modesto, sus genialidades van más allá. Y hoy más de lo mismo. Su magia no tiene fin, y cada día va a más. Esa creatividad, habilidades con el balón... en fin, un sin fin de trucos mágicos capaces de quebrantar cualquier defensa. Ante el Real Oviedo, el sevillano ha vuelto a mostrarse muy participativo: ha trabajado en defensa y ha sido decisivo una vez más tras su golazo por la escuadra en el primer gol granota. Con el, suma dos dianas y una asistencia. Si el año pasado ya fue el ídolo de la afición, este año, y tras no marcharse al Benfica, los levantinistas siguen a su guía, a su referencia, a su estrella.

No obstante, más allá de su aptitudes técnicas, uno de los aspectos que valora mucho la afición y su entrenador es su trabajo contínuo en tareas defensivas, el no dar un balón por perdido. Además, aunque parte de inicio desde la banda, sus internadas hacia dentro, y su llegada al área son un aliciente más para el caudal ofensivo del Levante. Y ahora, con Etta Eyong al frente, se juntan dos jugadores de primer nivel, capaces de ser definitivos en el trascurso del partido. Por Orriols, crece el optimismo, y más tras esta nueva victoria ante un rival directo. Si los granotas consiguen paliar sus errores defensivos, acumular porterías a cero y estabilizar su juego, seguro que darán guerra hasta el final. Y eso, solo se consigue con el compromiso de todos. Aunque las bases se construyen en el Ciutat, con su afición, siendo esta una de las fortalezas para conseguir los objetivos.

Vía: Superdeporte