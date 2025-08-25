El orgullo se multiplica en Orriols pese al dolor de la derrota

La derrota del Levante contra el Barça generó un dolor que aún se siente en las profundidades del templo de Orriols. El infortunio, tal y como sucedió ante el Alavés, volvió a aparecer en el tiempo de descuento para frustrar a un equipo que se dejó todo sobre el césped y puso contra las cuerdas a uno de los mejores conjuntos del mundo. De acariciar, como mínimo, un punto a ver cómo, en el tiempo de descuento, se esfumó el empate con un desafortunado gol en propia de Unai Elgezabal. A pesar de ello, el Ciutat de València despidió a sus jugadores entre aplausos y con una ovación a la altura no solo del esfuerzo que desplegaron sobre el césped, sino también del orgullo que generaron tras tutearle a todo un FC Barcelona.

No obstante, y aunque el casillero no marque ninguna unidad a favor de los levantinistas, el Levante se siente reforzado por mucho que se marchó de vacío de forma cruel. La sensación que existe es de orgullo y de que, después del vértigo que le generó a la mayoría de la plantilla el partido en Vitoria, debido a la gran cantidad de jugadores que debutaron en la élite bajo la elástica azulgrana, todos han superado ya el corte. La personalidad, la entereza, el desgaste y el convencimiento de poder rascarle puntos al combinado de Hansi Flick, sumado a un plan ejecutado prácticamente a la perfección, son los puntos a los que se quieren agarrar los pupilos dirigidos por Julián Calero para estrenar, de una vez por todas, su fichero de unidades.

Un 18 por cien de posesión, 5 tiros a puerta y 160 pases completados son las estadísticas evidencian la mentalidad del Levante, que se basó en acumular gente en defensa para minimizar el potencial de los visitantes, atacar los espacios y verticalizar sus acciones de forma rápida para llegar a meta rival con síntomas de peligrosidad. El fondo de armario del Barça, el talento descomunal de Lamine, las orientaciones de Pedri y, sobre todo, el desafortunado desvío de Elgezabal que acabó en el fondo de la red decantaron la balanza hacia los de Hansi Flick, pero no mermó el nivel de intensidad de los cánticos, los aplausos y las ovaciones que se produjeron tras el pitido final.

Julián Calero, en rueda de prensa y con la miel en los labios por “haber herido al Barça, pero no de muerte”, reforzó a sus jugadores a pesar del dolor que le produjo la derrota. Sobre todo, por sentir que no todo el mundo es capaz de poner contra las cuerdas a un conjunto de dicha categoría. “Ha hecho el Levante lo que un equipo como el Barcelona te deja hacer. Lo que teníamos que hacer era un trabajo de solidaridad muy fuerte y salir de su presión tras pérdida muy fuerte. Hemos logrado sumar pases y eso nos ha dado confianza. El Barcelona no te deja dar tantos pases. El camino es evidente. Tenemos que agarrarnos a nuestras armas: el trabajo colectivo, la solidaridad y unas determinadas señas de identidad. La realidad es que llevamos cero de seis. De sensaciones no se vive, se vive de puntos. No quiero que mi equipo pierda la confianza por no sacar puntos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en el fango”.