Operación confirmada: Unai Vencedor, nuevo fichaje para el Levante

Unai Vencedor es la pieza con la que el Levante cierra el apartado de incorporaciones en el mercado de fichajes de este verano. El centrocampista del Athletic Club de Bilbao llega a Orriols en calidad de cedido, tal y como avanzó ‘Sin Tregua Radio’, hasta final de curso. Tras dos temporadas jugando a préstamo en Segunda División, primero en el Eibar y después en el Racing de Santander, el vasco se vincula al club granota cumpliendo su objetivo de regresar a Primera y aceptando el reto de estar a la altura del desafío de la permanencia.

COMUNICADO OFICIAL

Unai Vencedor jugará durante la presente temporada en el Levante UD después del acuerdo alcanzado con el Athletic Club para su cesión.

El centrocampista (15 de noviembre de 2000, Bilbao) se formó en la cantera del Santutxu y en 2017, siendo juvenil, pasó a formar parte del Athletic Club. Participó en los equipos de las categorías inferiores del club bilbaíno y el 16 de febrero de 2020 debutó con el primer equipo en la máxima categoría. En la temporada 2023/2024 se marchó cedido a la SD Eibar y, la pasada temporada, jugó, también como cedido, en el Real Racing Club, donde disputó 41 encuentros.

Vencedor acumula 73 partidos oficiales en la máxima categoría del fútbol nacional y ha sido internacional con la Selección española Sub-19 y Sub-21.

¡Bienvenido, Unai!