Los once elegidos por Julián Calero para medirse al FC Barcelona

El Levante afronta el duelo ante los culés con un cambio en comparación al de Mendizorroza

Imagen del último entrenamiento.

Redacción SD

València

Julián Calero dejó claro que el Levante no será un equipo “simpático” y que no pondrá la alfombra roja al Barça por mucho potencial que atesoren. Y con esa mentalidad alinea su segundo once de la temporada. A pesar de la mala imagen en Mendizorroza, el técnico mantiene la misma alineación con un solo cambio y convencido de que el resultado será diferente. Mantiene a Pablo Campos bajo palos mientras el dibujo táctico de 5 defensas sigue presente en su esquema. Manu Sánchez ocupará el carril zurdo, Jeremy Toljan el diestro y Morales será el extremo por Víctor García. A su vez, la delantera la completan Brugué y Romero. Carlos Álvarez, mientras, seguirá en el banquillo después de mejorar de su pubalgia y reaparecer ante el Alavés.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD: Pablo Campos; Toljan, Dela, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez; Morales, Iván Romero, Roger Brugué.

