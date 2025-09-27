Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Getafe

Apenas han pasado tres días desde el mazazo frente al Real Madrid pero no hay tiempo que perder en Orriols. LaLiga, cuya vorágine es incansable, no da apenas margen para asimilar los golpes. La búsqueda de soluciones se agiliza en el momento en el que habitas con los mejores. A pesar de ello, el Levante navega con la sensación de que va por buen camino tras mostrar brotes verdes ante el Betis y romper el cascarón de los triunfos ante el Girona, sin pasar por alto el batacazo contra el Madrid, pero conscientes de que no hay que lamerse las heridas provocadas por el 1-4.

Lo bueno del fútbol es que, cuando más lo necesitas, antes encuentras una oportunidad para resarcirte. La tienen los levantinistas frente al Getafe sin saber si es el rival idóneo para hacerlo, ya que el conjunto de Bordalás marca tendencia siempre que entra en acción y, sobre todo, por tener en la séptima jornada de campeonato una puntuación sobre la que transmitir tranquilidad. Calero, en comparación al once que sacó contra el Real Madrid, alinea cuatro cambios, alguno de ellos de carácter sorprendente. Unai Elgezabal sale de suplente tras ser víctima de los ataques de Vinícius y vuelve a la titularidad Matías Moreno, en un once donde regresan Roger Brugué y Manu Sánchez. Kervin Arriaga, a pesar de que salió el pasado martes del Ciutat con una severa cojera, parte de inicio.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD

Ryan; Toljan, Matías Moreno, Dela, Manu Sánchez; Arriaga, Vencedor, Carlos Álvarez; Roger Brugué, Etta Eyong, Iván Romero.

Vía: Superdeporte