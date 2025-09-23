Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Real Madrid

Calero hace tres cambios con respecto al equipo que ganó en Girona y mete músculo en el centro del campo

Levante - Real Madrid

Hugo Ferrer

València

El Levante recibe al Madrid convencido de que puede ser una gran noche en Orriols. Calero lo presiente y pone una alineación alejada de facetas defensivas, poniendo piernas en la medular y realizando cambios con respecto a la victoria frente al Girona. La más novedosa, en el lateral izquierdo, con Diego Pampín saliendo de titular en detrimento de Manu Sánchez, junto a un Dela que sale de titular después de dos titularidades consecutivas de Matías Moreno. Además, el centro del campo tiene variaciones, manteniéndose en el once Unai Vencedor y entrando nuevamente Ander Olasagasti.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD:

Ryan; Jeremy Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Oriol Rey, Olasagasti, Unai Vencedor; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Iván Romero.

