Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Real Madrid
Calero hace tres cambios con respecto al equipo que ganó en Girona y mete músculo en el centro del campo
Hugo Ferrer
València
El Levante recibe al Madrid convencido de que puede ser una gran noche en Orriols. Calero lo presiente y pone una alineación alejada de facetas defensivas, poniendo piernas en la medular y realizando cambios con respecto a la victoria frente al Girona. La más novedosa, en el lateral izquierdo, con Diego Pampín saliendo de titular en detrimento de Manu Sánchez, junto a un Dela que sale de titular después de dos titularidades consecutivas de Matías Moreno. Además, el centro del campo tiene variaciones, manteniéndose en el once Unai Vencedor y entrando nuevamente Ander Olasagasti.
ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD:
Ryan; Jeremy Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Oriol Rey, Olasagasti, Unai Vencedor; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Iván Romero.
Vía: Superdeporte
