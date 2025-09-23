Los once elegidos por Julián Calero para enfrentarse al Real Madrid

El Levante recibe al Madrid convencido de que puede ser una gran noche en Orriols. Calero lo presiente y pone una alineación alejada de facetas defensivas, poniendo piernas en la medular y realizando cambios con respecto a la victoria frente al Girona. La más novedosa, en el lateral izquierdo, con Diego Pampín saliendo de titular en detrimento de Manu Sánchez, junto a un Dela que sale de titular después de dos titularidades consecutivas de Matías Moreno. Además, el centro del campo tiene variaciones, manteniéndose en el once Unai Vencedor y entrando nuevamente Ander Olasagasti.

ALINEACIÓN DEL LEVANTE UD:

Ryan; Jeremy Toljan, Elgezabal, Dela, Pampín; Oriol Rey, Olasagasti, Unai Vencedor; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Iván Romero.

Vía: Superdeporte