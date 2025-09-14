Oficial: Etta Eyong debuta como futbolista del Levante UD
El camerunés parte desde el inicio en una alineación con cambio de sistema
Redacción SD
Confirmado: Etta Eyong, el futbolista que más ilusión genera en Orriols después de su fichaje por el Levante, sale como titular en el partido contra el Betis. El delantero parte desde el inicio en su primer partido con el Levante y demuestra que está en plenas condiciones para competir tras su brillante arranque con el Villarreal, en un once con diferentes modificaciones. La más clara, el cambio de sistema, donde Calero alinea a cuatro defensas y añade a un centrocampista: Ander Olasagasti. Mientras, Matías Moreno, tras jugar cinco minutos ante el Alavés, y no participar en los partidos posteriores, será la pareja de Elgezabal en el centro de la zaga.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL LEVANTE UD
Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez, Olasagasti; Carlos Álvarez, Etta Eyong, Iván Romero.
