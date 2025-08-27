Mathew Ryan, experiencia contrastada para la portería granota

Probablemente algo más tarde de lo que a Julián Calero le hubiera gustado, pero el Levante UD ya tiene al guardameta que estaba buscando para la presente temporada. El club granota cerró y confirmó ayer el fichaje de Mathew Ryan, que se encontraba sin equipo tras finalizar la pasada temporada con el Lens francés. El guardameta australiano ha sido, finalmente, la opción elegida de una larga lista de nombres que manejaba el club, que desde la marcha de Andrés Fernández tenía entre ceja y ceja incorporar a un portero titular. Con Ryan, el Levante incorpora experiencia contrastada en las mejores ligas de Europa, entre ellas la española, donde jugó defendiendo los colores del Valencia CF y la Real Sociedad.

A sus 33 años, Ryan aterriza en el Ciutat de València todavía en una fase de su carrera óptima para aportar su granito de arena. El propio Mathew, tras aterrizar en València, aseguró que viene "a intentar ayudar al equipo a conseguir los retos de esta temporada".

Un trotamundos con una gran trayectoria

Desde que abandonó el Valencia en 2017, el portero australiano ha viajado por todo el mundo, jugando para algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y desempeñando un papel importante. Del Valencia pasó al Brighton y, ya en Inglaterra, dio el salto al Arsenal. Abandonó la Premier en 2021 y volvió a LaLiga, de la mano de la Real Sociedad. Tras su aventura en San Sebatián, defendió los colores del Copenhague, AZ Alkmaar, AS Roma y Lens. Ahora llega al Levante con el objetivo de ser una pieza fundamental bajo palos.

Un reto ilusionante

Para Ryan, volver a LaLiga y hacerlo de la mano del Levante es un "reto ilusionante": "Contento por volver a una liga muy 'top' y estar en un proyecto como el del Levante UD, que me genera mucha ilusión", admitió ante los medios del club. "Vengo a intentar ayudar al equipo a conseguir los retos de esta temporada", agregó en unas breves declaraciones.

Para el australiano será un reencuentro con algunos viejos compañeros, y es que anteriormente coincidió con Jon Ander Olasagasti en la Real Sociedad y con Goduine Koyalipou en el Lens. Ryan también explicó que ha estado pendiente de su nuevo club en este inicio de liga: "Hay mucho para estar ilusionado. En los dos partidos podíamos haber sacado algo más con un poco más de suerte".