Martín Krug debuta con gol en el Mundial sub20

Las profundidades de la Ciudad Deportiva de Buñol son conocedoras de que en su filial existe un central de muchos quilates. Tras derribar la puerta del filial, cuyas primeras apariciones se tradujeron en indiscutibilidad, Martín Krug está en boca de todos los que se topan con sus virtudes después de ser el único central de categorías inferiores en hacer pretemporada con el primer equipo del Levante y, a pesar de sus 19 años de edad, ser uno de los seleccionados por Panamá para el Mundial sub20.

Su conexión con las raíces del país de su madre, acompañadas por su desarrollo en Estados Unidos, lugar de procedencia de su padre, le han puesto la condición de uno de los centrales más prometedores del panorama internacional. Su convocatoria con Panamá para el campeonato del mundo es la señal del defensor que apunta a ser. Sin embargo, su estreno en el escenario donde se concentra todo el talento a nivel universal fue inmejorable: gol y mención a jugador del partido contra Paraguay.

Notable rendimiento

El único pero fue la derrota ante la selección paraguaya, por la mínima y en el último suspiro (2-3), pero el rendimiento del canterano levantinista pone en órbita no solo su nivel, sino también la proyección de un Martín Krug que apunta a no tener techo. Disputando la totalidad de los minutos, abrió el marcador a los cinco minutos del comienzo, dio 74 toques al balón, trazó un 86 por cien de pases precisos y ganó todos los duelos que se le pusieron enfrente, tanto por tierra (2/2) como por aire (4/4), fortaleciéndose en el centro de la zaga con 10 despejes. La derrota, a pesar a ello, no empaña su notable valoración, calificada con un 7,6 en Sofascore, pero si Panamá tiene opciones de pasar de ronda es gracias al gran rendimiento de uno de sus baluartes.

Vía: Superdeporte