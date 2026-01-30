Manu Sánchez: "Soy una persona muy risueña"

Manu Sánchez (Madrid, 24 de agosto de 2000) atendió a SPORT para hablar de un partido especial para él en una entrevista en la que también mostró su lado más personal.

¿Te ríes mucho?

Sí, soy una persona muy risueña, siempre estoy sonriendo

¿Qué es lo que te hace reir más?

De todo un poco pero sobre todo bromas un poco tontas, de esas que son malas, esas me gustan mucho y me río mucho.

En tu día libre, ¿qué haces?

Depende. Si tengo mucho tiempo y me dan más un día libre voy a Madrid, a estar con la familia y amigos. Si estoy en Valencia me quedo en casa, tranquilo, con mi perro. Intento aprovechar el día: ir a pasear, hacer la compra, estudiar, quedar con algún compañero del equipo, con amigos... Obviamente me gusta estar en casa, pero también es verdad que me gusta aprovechar un poco los días y hacer cosas.

¿Cuál es la mayor 'red flag' de una persona?

Uf, no sabría decirte. Que se enfade mucho a lo mejor. Yo soy un poco impuntual, soy de llegar muy justo siempre. Esa es la mía (risas).

¿Qué plato cocinas mejor?

Lo más típico que sé hacer es la pasta.

¿Qué famoso fuera del mundo del deporte te haría más ilusión conocer?

Buena pregunta, creo que Bad Bunny que voy a dar su concierto este verano.

Algo que nadie sepa de ti y que sorprendería a todo el mundo

A ver... Yo con los pulgares hago una especie de movimiento hacia atrás y suena, como un crujido.