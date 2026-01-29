Manu Sánchez: “Jugar contra el Atlético es especial”

Entre el fútbol, la carrera de Derecho y los cambios de ciudad, Manu Sánchez (Madrid, 24 de agosto de 2000) mantiene los pies en el suelo y la ilusión intacta. El defensa del Levante atiende a SPORT en la previa de un partido marcado en rojo en su calendario: el reencuentro con el Atlético de Madrid, el club donde empezó todo y al que ya le marcó en la primera vuelta del campeonato.

¿Cómo estás? A nivel personal y profesional

Pues bien, a nivel personal muy bien y a nivel profesional también muy bien, muy contento.

¿Cómo es tu vida en Valencia?

Bien, en Valencia vivo muy tranquilo. Centrado en el fútbol sobre todo, estudiando también la carrera que hago y bueno, busco estar lo más a gusto posible. En Valencia la calidad de vida es muy buena, hace un 'tiempazo', hay muchas cosas que hacer y se vive súper bien.

En tu biografía de Instagram pone que eres estudiante de derecho. ¿Cómo lo llevas?

No tan bien como me gustaría, pero bueno, estoy terminando el tercero y ya empezando cuarto, tengo algunas asignaturas de cuarto este año. Así que bien, lo llevo más o menos bien.

¿Es difícil compaginarlo?

Sí, sobre todo es difícil porque estoy en una universidad en Madrid y hago la carrera a distancia. Tengo que ir a hacer los exámenes a Madrid y muchas veces cuadrar los días libres para ir a hacer los exámenes se complica. Y luego también llevo cuatro años viviendo en una ciudad distinta y eso dificulta un poco porque te tienes que adaptar a cada ciudad que vas, el nuevo club, las conexiones con Madrid son más complicadas... Es un poco más complicado pero bueno, lo llevo más o menos bien.

¿Cómo afrontas tanto cambio de ciudad?

La verdad que bastante bien. Si que, por un lado, me gustaría estar un poco asentado en una misma ciudad un par de años porque se agradece. Pero llevo bien este tipo de cambios tan drásticos porque estoy acostumbrado a mudarme desde pequeño. Me mudé al de Barcelona a Madrid, luego de Madrid a Pamplona, de Pamplona a Vigo, de Vigo a Vitoria, ahora estoy aquí en Valencia... El lado positivo es que puedes vivir en muchos sitios de España, conoces ciudades nuevas, gente nueva, equipos nuevos y son experiencias que son muy bonitas y que también son gratificantes.

"Estamos convencidos de que lo vamos a sacar"

Ahora mismo el Levante está en puestos de descenso pero con un partido menos. ¿Cómo lo vives?

En los últimos años, tanto en el Celta como en el Alavés, hemos estado sufriendo en la parte de abajo y bueno, quizás ya te vas adaptando un poco. Pero todavía queda mucha liga, queda toda la segunda vuelta y aunque todavía estamos a cinco puntos de la salvación, queda mucha liga. Tenemos un partido menos y estamos convencidos de que lo vamos a sacar.

¿Y esto cómo lo gestionas?

Bien. Obviamente, cuando estás en dinámicas malas en las que no ganas es un poco es complicado porque a veces se lleva un poco a lo personal, te incluye un poco a la vida personal, estás un poco más de 'bajón'... Pero bueno, somos profesionales y tenemos que saber separarlo de la vida privada. La única solución es trabajar más aún para hacer buenos resultados en los partidos.

Hace unas semanas os daban por muertos y ahora estáis a cinco puntos pero con un partido menos. ¿Hay optimismo?

Sí, el vestuario está con mucha confianza. Hemos tenido la mala suerte de que hemos sacado a puntos y nuestros rivales también han conseguido a ganar. Eso da rabia porque no nos hemos acercado tanto como nos hubiese gustado. Pero el equipo puede está en una muy buena dinámica. Hemos jugado contra grandes equipos como la Real Sociedad, que empatamos, contra el Sevilla ganamos, Espanyol, que este año va muy bien también, empatamos, luego en el Bernabéu perdimos 2-0 pero dimos una muy buena imagen y el otro día contra el Elche, que está haciendo una gran temporada, el equipo consiguió hacer un gran partido y, a pesar de que nos empataron en el descuento, conseguimos ganar el partido al final, que también es de valorar y nos da mucha confianza para los siguientes partidos.

Los buenos resultados han coincidido con la llegada de Luis Castro al banquillo. ¿Qué cambios habéis notado en los entrenamientos?

Nos ha trasladado su manera de ver el fútbol, su idea de juego... Lo ha intentado plasmar en estas pocas semanas que lleva y se está notando en el juego del equipo: en la forma que tenemos de defender, le da mucha importancia al compromiso, a que estemos concentrados, que todos los jugadores defendamos, tanto defensas como delanteros, que la gente de ataque sean comprometidos en las labores defensivas... Porque en estas situaciones en las que el equipo va mal necesitamos de todos: que los atacantes ayuden a defender y que los defensas ayuden a atacar. El otro día frente al Elche fueron dos centrales los que metieron los goles al final del partido. Tenemos que sumar todos.

Que os pidan ser más ofensivos, ¿es mejor para ti?

Sí. Yo he tenido la suerte de coincidir con muchos entrenadores y con muy buenos entrenadores e intentas aprender un poco de todos. Yo al final me adapto a lo que me pide cada entrenador y en eso estoy, estoy intentando adaptarme a lo que me pide el nuevo entrenador y tratar de dar mi mejor versión para ayudar al equipo.

"Le tengo un cariño enorme al Atlético"

Eres canterano del Atlético de Madrid y este fin de semana te enfrentas a los rojiblancos. Es un partido especial, ¿no?

Sí, muy especial. He estado allí muchos años, además tuve la oportunidad de debutar en el primer equipo, de quedarme en el primer equipo y para mí es un partido muy especial. En la ida tuve la suerte de poder meter un gol así que sí, un partido especial porque también para mi familia es importante. A ver si podemos ganar y sacar los tres puntos.

En el último partido frente a los del Cholo anotaste de cabeza e, inmediatamente, pediste perdón a la afición…

Sí, porque yo al Atlético de Madrid le tengo un cariño enorme, también a la afición aunque tuve la mala suerte de que cuando jugué más partidos allí fue en la época del COVID y el estadio estaba vacío. Pero siempre sentí mucho cariño de la afición, del club, de la gente de allí... Obviamente no lo iba a celebrar, me parecía una falta de respeto.

¿Cómo vives el día en el que te enfrentas a tu ex equipo?

Te diría que quizás, las primeras veces que me enfrenté al Atlético de Madrid, sí que era un partido distinto porque nunca había jugado contra al Atlético. Sobre todo en los primeros partidos, cuando estaba cedido y seguía perteneciendo al club, era más especial. Ahora ya los trato como todos los partidos, aunque sea Atlético de Madrid es un partido más, un partido igual de importante que el resto. Aunque sí que es bonito jugar allí porque me trae muy buenos recuerdos y, al final, también te encuentras con antiguos compañeros, con empleados del club que me han dado mucho cariño y siempre es bonito reencontrarte con esa gente.

¿Qué es lo mejor que te has llevado del Atlético de Madrid?

Mucha gente. He estado allí muchos años y he coincido con muchas personas que me han ayudado a llegar al primer equipo. Los compañeros, el cuerpo técnico, los empleados del club... Es muy bonito el cariño que te tiene la gente que te ha ayudado a llegar hasta llegar aquí.