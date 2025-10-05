Manu Sánchez: "Elche fue un punto de inflexión y hemos sabido darle la vuelta"

El jugador del Levante Manu Sánchez se mostró muy satisfecho por la dinámica del equipo en las últimas semanas y por la reacción que ha tenido desde la dura derrota en el campo del Elche hace unas semanas, cuando cayó por un claro 2-0.

"El partido del Elche supuso un punto de inflexión, el equipo ha sabido darle la vuelta a esta situación y espero que hasta el siguiente parón de noviembre sigamos en esta dinámica, que vamos genial", señaló en declaraciones a los medios del club. El jugador madrileño resaltó el valor de la victoria lograda este sábado en el campo del Oviedo. "Era una victoria importante para el equipo, venimos en una buena dinámica de resultados desde el parón de septiembre", recordó.

El defensa admitió que "a veces" según "el campo y el rival" les cuesta entrar en los partidos y que eso les pasó también en el Carlos Tartiere pero dijo que "pasados los minutos " lograron hacer su fútbol y llegaron las ocasiones. Respecto al hecho de ganar 0-2, aseguró que muestra la capacidad ofensiva del equipo. "Demuestra que generamos bastante y que cuando llegamos, lo hacemos bien y metemos goles. Estamos generando fútbol, ocasiones y si las metes, mejor. Lo primero es generar y luego como tenemos grandes delanteros, los goles se hacen fácil", reflexionó.

El futbolista cedido por el Celta analizó el encuentro que tendrán que afrontar tras el parón en el Ciutat de València ante el Rayo Vallecano. "Hay muchas ganas para poder brindarles a los aficionados la primera victoria en casa, que se nos está resistiendo aunque creo que hemos hecho buenos partidos. Ahora hemos ganado dos partidos fuera y esperamos brindarles la primera", explicó. Preguntado por su situación personal, afirmó estar "bastante contento" desde el día que llegó. "Me siento muy arropado y con muchas ganas de seguir".

