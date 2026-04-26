Luís Castro, menospreciado por el Nantes, responde triunfando en el Levante

El Levante ha protagonizado una remontada espectacular desde la llegada de Luís Castro al banquillo. El técnico portugués ha revivido al equipo hasta el punto de poder salir del descenso esta misma jornada. Los granotas se enfrentan el lunes al RCD Espanyol en un duelo en el que los blanquiazules podrían sellar la permanencia, pero también los valencianos tienen la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa.

Llega el Levante a Cornellà-El Prat en la decimonovena posición con 32 puntos, a tan solo tres de la salvación marcada por el Elche y el Mallorca con 35 unidades. Pero si el cuadro granota sueña con seguir un año más en Primera División es gracias a Luís Castro, técnico que esta misma semana fue duramente criticado por el presidente del Nantes, su anterior club.

"El fichaje de Luís Castro es el mayor error que he cometido. Lo hablamos mucho y dudamos. Debería haber sido más cuidadoso. Este entrenador va a descender a dos equipos en el mismo año. No debería haber contratado a este entrenador sin experiencia. Lo dije una y otra vez. Nunca hemos contratado a un entrenador que venga de la Ligue 2. Este tipo no está a la altura, es un formador. No puede triunfar. Todos en el club me dicen que tengo razón", aseguró Waldemar Kita, dueño, en una entrevista con 'Eurosport'.

El presidente del Nantes cargó contra el que fue su entrenador hasta el pasado 11 de diciembre, cuando dejó al club decimoséptimo con 11 puntos (2 victorias, 5 empates y 8 derrotas) pero a tan solo uno del Auxerre, que ocupaba la posición de 'play-out'. Sin embargo, casi cinco meses y 16 jornadas después, el Nantes sigue decimoséptimo pero al borde del descenso con nueve puntos de distancia sobre la zona de salvación.

El Levante, séptimo desde su llegada

Paralelamente, Luís Castro firmó a los diez días por un Levante desahuciado que, unos meses después, vuelve a soñar con la permanencia, siendo séptimo en una clasificación virtual de LaLiga desde la llegada del nuevo entrenador. En ese sentido, el técnico portugués quiso responder a Waldemar Kita con una nota de prensa publicada por el medio 'Ouest-France'.

"Luís Castro está totalmente centrado en su club actual, dedicando toda su energía a los retos deportivos que tiene por delante. En cuanto a las recientes declaraciones de Waldemar Kita, no se considera apropiado avivar ninguna polémica pública. La trayectoria profesional de Luís Castro es ampliamente reconocida en el mundo del fútbol. Como prueba de ello, tras dejar el FC Nantes, fue contactado por varios clubes y, en tan solo diez días, se embarcó en un nuevo proyecto deportivo, reflejando la confianza depositada en su perfil y sus capacidades", explica el comunicado.

No se quedó ahí Luís Castro, que quiso defenderse: "Durante su tiempo en el FC Nantes, desempeñó sus funciones de acuerdo con la estructura organizativa del club, reportando, en materia deportiva, al director general (Franck Kita). Durante este periodo, presentó propuestas sobre la planificación de la temporada y la composición de la plantilla, dentro del ámbito de sus responsabilidades, las cuales no fueron implementadas".

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Sea como sea, el portugués se encuentra centrado en salir del descenso, y para ello deberá derrotar a un RCD Espanyol muy tocado que también pelea por sellar la salvación.