Luis Castro, entrenador del Levante, advierte a su equipo: "Al que no dé el máximo lo voy a matar"

Aún en penúltima posición, el Levante no ha conseguido escapar de la zona que lo llevaría al descenso y por el contrario, protagonizó una derrota (0-1) ante el Villarreal. Aunque su entrenador, Luis Castro, manifestó su frustración por el resultado, dejó en claro que sus jugadores se están entregando al máximo, aprovechando también para dejarles en claro que no hay otra opción.

"Hoy perdimos, pero merecíamos mucho más. Puedes hacer un partido mejor o peor y eso se puede pasar. Todos en nuestra vida tenemos días mejores y días peores, otra cosa es que no das el máximo. Si hay un jugador que no da el máximo, lo voy a matar. Porque tiene que defender el escudo hasta la muerte. Pero ese no es el caso que hemos visto hoy", aseguró Castro en su rueda de prensa tras el partido.

Plantando buena cara

Castro también celebró la manera en que ha jugado el equipo bajo su gestión, asegurando que únicamente están "perdiendo por detalles", pues considera que en ningún partido han sido "dominados" ni "goleados".

Mikautadze celebra su gol contra el Levante UD / LALIGA

Curiosamente, durante el partido ante el Villarreal -- correspondiente a la jornada 16 pero que en su momento tuvo que ser aplazado por riesgo de inundaciones -- fue el Levante quien mantuvo una mayor posesión del balón (59%), pero no consiguieron colar la pelota al fondo de la portería.

A la caza de la permanencia

Jugando con el cuchillo entre los dientes jornada a jornada, buscando la permanencia en primera división, los Granotas intentarán aprovecharse de un Barcelona herido, al cual enfrentarán este fin de semana (22 de febrero) en la jornada 25. Partido en el que ambos equipos buscarán cortar una racha de derrotas -- tres del Levante por dos del Barcelona.

Noticias relacionadas

Aún en penúltima posición, con 18 puntos, el Levante está a siete puntos de la posición 17 de la clasificación, que marca el límite de equipos que permanecerán en primera división y que de momento ocupa el Rayo Vallecano.