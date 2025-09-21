"Llevo desde pequeño buscando hacer un gol en Primera. Espero que sean muchos más"

La actuación de Carlos Álvarez en Montilivi destapa su condición de jugador talentoso a ojos del mundo del fútbol. Ya sabían de sus condiciones los usuarios de la Segunda División, pero su irrupción en la élite no pasa desapercibida después de dejar atrás sus problemas físicos y recuperar su amplio abanico de facultades. Su tanto contra el Girona contribuyó en la primera victoria del Levante, que tardó cinco jornadas en aterrizar en el casillero granota, pero que culminó el trabajo cosechado durante las últimas semanas.

“Estábamos trabajando mucho durante las últimas semanas. El equipo estaba mereciendo ya los tres puntos y gracias a Dios se nos ha dado de una buena forma. Esperamos seguir en esta línea ascendente”, aseguró el ‘24’ en los canales oficiales del club, reconociendo, al hilo de la primera portería a cero de la temporada, que “es importante que sumemos desde atrás, que todos estemos implicados defensivamente, que nos ayudemos el uno al otro y eso, al final, hace que podamos dejar la portería a cero y que estemos más cerca de conseguir las victorias que tanto buscamos”.

El mediapunta andaluz se estrenó como goleador en Primera División frente al Girona, con una diana de falta directa que se coló entre la barrera gerundense que celebró con mucha euforia. Razones no le faltaron al canterano del Sevilla: siempre soñó con marcar en la máxima categoría del fútbol español y lo hizo de la mano del equipo que le dio la oportunidad de ser profesional. El Levante disfruta de sus servicios y Carlos Álvarez del dulce momento que vive como granota tras convertirse en el héroe del ascenso.

Mirada puesta en el Madrid

“Es un sueño. Desde pequeño llevo buscando poder hacer un gol en Primera. Gracias a Dios lo he podido meter. Espero que sean muchos más y, sobre todo, que entre todos podamos aportar nuestro granito para formar un gran bloque y seguir creciendo”, dijo el centrocampista, que ya carga las pilas y la batería de su talento para tumbar en el Ciutat al Real Madrid con el apoyo incombustible de la afición. “Es importante que la afición esté con nosotros. Estoy seguro de que va a haber un ambientazo contra el Madrid. Tenemos que salir cada partido a pelearlo como si fuese el último. Así seguro que las cosas irán mucho mejor”, finalizó.

Vía: Superdeporte