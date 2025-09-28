El Llevant UD ni crea ni marca: Quarta derrota en cinc partits
Josep Carles Lainez
Ja que no un duel en el cim de la classificació, ens havíem de conformar de bestreta amb un duel al sol, com en l’extraordinari film de King Vidor, tan polèmic en el moment de l’estrena; a això acompanyava el bon oratge, que planava mansament sobre la Ciutat Esportiva de Bunyol. Primer diumenge de la primavera d’hivern. Cinqué partit de lliga. Duel, en tot cas, en l’abisme de la taula. S’arribava a ell amb un angoixós punt de dotze per a tots dos equips, els quals en teoria arrossegaven les mateixes carències i procedien de llocs més o menys semblants en l’anterior temporada.
Per això, l’encontre ha partit d’una major igualtat; vullc dir: d’una relativa major igualtat; és a dir, d’una suposta i relativa major igualtat; no, a vore si m’explique: d’una anhelada i suposta major igualtat, relativa i no real; en conclusió, d’una igualtat… sobre el paper, que en el món real no ha aparegut enlloc. I el paper tolera càntics d’amor i cançons de lluita. Ho tolera tot. Quan salten al camp, i l’acció comença, hem comprovat que la igualtat havia desaparegut. El Llevant UD jugava en el miratge.
Durant els primers vint minuts s’alternaven les aproximacions, però qui de veres aplegava tensionadament (diria “amb perill” només si m’hi obligaven i amb la boca xicoteta) era l’equip basc: una rematada a la treta d’un còrner i dos xuts en minuts consecutius. L’Eibar causava més inquietud que les valencianes i això inquietava les valencianes. Ara bé, des del minut 18, a partir d’una falta comesa sobre Sintia a la vora dreta de l’àrea, i per a la qual s’ha sol·licitat revisió per si s’havia produït dins, el Llevant UD ha sumat un còrner, un xut i un cert domini. Tanmateix, la pressió de l’Eibar en acabant i durant el partit, absoluta, ha funcionat perfectament contra un Llevant sense idees i amb poc de control de l’esfèrica. De fet, l’ocasió més clara de les basques ha eixit d’una furtada de pilota arran d’una treta de banda que ha finalitzat amb un xut d’Opah Clement a la mitja volta. L’Eibar accedia fàcilment a la boca de l’estómac, a diferència del Llevant: este s’il·lusionava amb pujades cap a l’àrea defesa per Eunate Atralaga, que es desventaven quan el risc per a les basques hauria d’haver-se implementat. L’Eibar, pel contrari, no només en les contres, sinó també amb la pilota parada, deixava vore el descontrol defensiu de les llevantinistes, entrant fins a dos i tres jugadores sense marca. I així, en el minut 39, Clement ha fet l’única diana després que l’esfèrica colpejara en el travesser. El Llevant de nou es veia amb l’amenaça de la derrota, i Carol animava les seues companyes: “Vinga, xiques, que només és un gol!”. Però res: si l’equip oferia una imatge era la d’anar a defendre un resultat en contra, com si la millor cosa que poguera ocórrer era quedar-se així. La debutant Pierina Núñez ha lluitat, encara que amb poc d’encert.
En la segona mitat, els canvis realitzats per Emily Lima de to més ofensiu, amb l’entrada d’Ana Franco i la també debutant Castellanos, a les quals s’afegirien Agama i Daniela Luque en el minut 66, no han canviat, per desgràcia, l’encontre. Fins a eixe moment, les combinacions per la banda d’Alharilla i Sintia Cabezas creaven el major perill, i inclús un xut perillós d’Alharilla, rebutjat per Astralaga a còrner perquè anava dins. La capitana ha sigut la més voluntariosa del conjunt, desplegant-se i tirant d’on hui potser es podia tirar menys que en altres partits. El Llevant, és de veres, ha estat abocat cap a la davantera, però no oferia eixa última espenta que constituïx el ser i no ser del futbol, la punta de ràbia que capgira una situació i guionitza la victòria. No debades, la primera aproximació perillosa de l’Eibar en esta segona part s’ha produït en el minut 82: una rematada de cap d’Etxezarreta. Què ha passat abans? Com si entràrem en un bucle temporal, no ha passat res, però havia succeït el pitjor. L’Eibar s’ha trobat amb un gol, no dic que no merescut, ha treballat per situar-se on calia, ha pressionat bé, no ha deixat jugar les valencianes, i el més greu: no li ha calgut un gran esforç per a reduir a la inanitat els intents de les llevantinistes, i sense tancar-se (tal volta perquè no li ha sigut ni tan sols necessari) s’ha endut el primer triomf de la temporada; el Llevant ho ha intentat…, i no; no, res; res de res.
Quan equips que acaben d’ascendir, com l’Alhama CF El Pozo està lluitant, empatant i inclús golejant al DUX Logroño, un altre debutant en la Lliga F, i, pel contrari, el Llevant no troba la manera de sentir-se còmode en el terreny de joc, ni d’arribar amb verdader perill, ni de crear jugades que arraconen una i altra vegada l’equip contrari…, la sensació final és d’una impotència sense límits i que tindria com a emblema una de les darreres pilotades del partit: Carol rebutjant sense saber cap a on, ni a qui, ni per què, només cap avant, quan “avant” ni és un punt geogràfic ni tampoc s’ha trobat en el més de noranta minuts anteriors. El futur comença a fer por, i en esta valoració la derrota de hui és la part menys important.
Vía: Superdeporte
- Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Atlético - Real Madrid
- Lo que no se vio del derbi: el pique de Vinicius con Giuliano, el enfado de Carvajal y el móvil de Florentino
- Rashford y el test de Flick
- Un arquitecto sentencia el nuevo Camp Nou antes de terminarlo: 'Quedará obsoleto en pocos años
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- ¡Confirmado! Joan Garcia, baja para las próximas 4-6 semanas
- A Vinicius lo vendería hoy mismo: ni sus compañeros lo aguantan