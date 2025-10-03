Lío a la vista con Etta Eyong

Lo de Karl Etta Eyong (Camerún, 2003) empieza a ser de otro planeta. Se le queda corta la etiqueta de 'jugador revelación'. Se estarán tirando de los pelos en Villarreal - o no -. Tiró la puerta del primer equipo abajo a base de goles y convenció a un Marcelino García Toral que le dio las llaves del ataque del Submarino en las primeras tres jornadas... hasta que tocó El Gordo en el Ciutat de València. Su apetecible cláusula de rescisión de 10 millones de euros puso en alerta a más de un club de Primera - incluido el Barça -, pero quien finalmente se hizo con sus servicios en la recta final del mercado fue un Levante que pagó tres millones de euros.

El Villarreal conserva una opción referencial de tanteo de cara al próxima temporada. No de recompra, tal y como zanjó un enojado Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz - club de origen del camerunés -, tras su traspaso al Levante: "El Villarreal tiene derecho de tanteo, no de recompra. Etta ha sido traspasado al Levante. Cuando lo traspasas, traspasas sus derechos económicos y federativos".

Levantes' Karl Etta Eyong celebrates after scoring his side's first goal during the Spanish La Liga soccer match between Levante and Real Madrid at the Ciutat de Valencia stadium in Valencia, Spain, Tuesday, Sept. 23, 2025. (AP Photo/Alberto Saiz) / Alberto Saiz / AP

Llegaron un punta contrastado como Georges Mikautadze y Tani Oluwaseyi - un perfil similar al del camerunés - para reforzar una delantera huérfana de los lesionados Ayoze Pérez y Gerard Moreno. Sea como fuere, a Etta Eyong le "dijeron claramente que no iba a tener minutos". Y su estreno como levantinista no pudo ser mejor: suyo fue el 2-0 a los diez minutos del Levante-Betis. Segunda diana tras mojar ante el Real Oviedo en la jornada inaugural del campeonato.

Historia levantinista

No sería 'flor de un día' lo suyo. Frustró a un Girona que tendría pesadillas con él, pues ya asistió a Nicolas Pépé en el 5-0 en La Cerámica, y anotó y repartió una asistencia en la sonrojante goleada que encajaron los de Míchel en Montilivi. Y metió el miedo en el cuerpo del aficionado blanco cuando convirtió el 1-2 levantinista ante el Real Madrid.

Su explosión, pues, se vio reflejada en la última revisión de valores de mercado de 'Transfermarkt'. Un ascenso meteórico: de cinco a 20 millones. Un crecimiento de 15 millones. Casi nada. Convirtiéndose en el segundo futbolista más tasado de la historia del club granota - empatado con Enis Bardhi -, solo por detrás de José Campaña (25M).

¿Un mes sin Etta Eyong?

Ahora bien, su nivel superlativo podría costarle caro a un Levante que podría tener que prescindir de sus servicios durante todo un mes. La AFCON (Copa Africana de Naciones) está en el horizonte y, como se podía intuir, fue incluido en la prelista de la selección de Camerún. Según apuntaba 'Sin Tregua Radio', sin embargo, podría jugar con España si no recibiese la llamada de los Leones Indomables para este último parón preAFCON y se centraría en la obtención del pasaporte español.

El 'problema' es que sí que fue incluido en la prelista de Camerún para enfrentar a Islas Mauricio (8 de octubre) y Angola (13 de octubre), choques correspondientes al clasificatorio para el Mundial 2026. Y, por ende, todo apunta a que estará presente en una AFCON que empieza el próximo 21 de diciembre y termina el 18 de enero de 2026. ¿Podrá estar el Ciutat de València todo un mes sin cantar el "Por la mañana café, por la tarde Ron. Vamos “pal” Ciutat, a ver a Etta Eyong"?