El Levante vence en su último partido de pretemporada frente al Auxerre

El Levante UD vence en su último partido de pretemporada frente al Auxerre francés con Morales como protagonista. Deja otra portería a cero, sumando un total de cinco porterías a cero en seis partidos con tan solo una derrota. El conjunto dirigido por Julián Calero ha viajado esta mañana a Francia para disputar su último partido de pretemporada frente al Auxerre antes de su debut liguero la próxima semana frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza. Ayer, el conjunto' 'granota' jugó su penúltimo partido de pretemporada frente al CD Castellón que acabó perdiendo por 0-2 en un partido plagado de suplentes.

Primera parte

En los primeros diez minutos del encuentro, el Auxerre llevó la iniciativa con la posesión y dispuso de un disparo que se marchó por encima de la portería de Pablo Cuñat, mientras que el Levante no logró acercarse al área rival. La primera ocasión de peligro del Levante UD llegó en el minuto 14, con un centro que se paseó por el área del Auxerre sin encontrar rematador. En los minutos siguientes, el Levante comenzó a acercarse más al área francesa, aunque sin culminar las jugadas. En el minuto 29, Oriol Rey se anticipó a un balón dejando el balón suelto que lo recogió Koyalipou, que, con una filigrana, puso un pase al espacio para Brugué. El atacante definió con la pierna izquierda, obligando a Donovan Léon a realizar una gran intervención. Solo un minuto después, tras un saque de esquina colgado por Pablo Martínez, Iván Romero conectó un remate que se estrelló contra el palo. El rechace fue despejado a córner por un central del Auxerre. Diez minutos más tarde, a cinco del descanso, Iván Romero se inventó un pase perfecto al pie de Toljan, que aprovechó un buen desmarque del alemán y definió con su pierna menos hábil, encontrarse con una excelente parada de Léon. Buena primera parte del Levante UD, que dispuso de las ocasiones más claras, pero no logró encontrar el premio del gol antes del descanso.

Segunda Parte

Los primeros diez minutos de la segunda mitad el Levante fue dominado por el Auxerre, que tuvo un remate desde el saque de esquina que se acabó paseando por el área pequeña de la portería de Cuñat. El primer remate del conjunto dirigido por Julián Calero llegó desde el saque de esquina, con un buen centro de Pablo Martínez a la cabeza de Elgezabal que se acabó marchando por encima de la portería del cancerbero del Auxerre. En el minuto 73 el extremo del Auxerre Sinayoko disparó desde dentro del área que se acabó marchando al lateral de la portería de Cuñat. Llegando al final del encuentro y con 0-0 en el marcador, Julián Calero movió el banquillo y sacó al ‘Comandante’ Morales, a Carlos Espí y a Sergio Lozano para buscar el tanto que le diera la victoria al conjunto ‘granota’. Tras un saque de esquina y una ocasión clarísima, el árbitro pitó un penalti a favor del Levante UD cometido por Léon. El encargado de ejecutar el penalti fue el recién incorporado al terreno de juego José Luis Morales, que anotaría disparando al centro de la portería mientras que el cancerbero se lanzaba hacía la izquierda. Unos minutos más tarde, el conjunto dirigido por Julián Calero mataba el partido en el minuto 90 anotando el 0-2 con un pase atrás de Morales a Sergio Lozano que definía al lado izquierdo de la portería de Léon. La última del partido la iba a tener el Auxerre que estrellaba el balón en la madera. Buena victoria del Levante que con la incorporación al terreno de juego de Morales y Lozano al campo fue determinante para llevarse la victoria en Francia.

Jugadores destacables

Los mejores jugadores del Levante UD frente al Auxerre han sido: Roger Brugué por sus buenos pases que ha demostrado que tiene mucha calidad en el último tercio del terreno de juego, Iván Romero que ha filtrado un buenísimo pase al desmarque de Toljan dejándolo solo contra el portero y además ha cabeceado un córner que se ha estrellado contra la madera. Oriol Rey con buenas acciones defensivas en el centro del campo. También, Pablo Martínez que ha demostrado que tiene un guante en el pie colgando muy buenos córner. Además, Morales salió desde el banquillo y cumplió anotando el penalti y repartiendo una asistencia. Y por último, Sergio Lozano marcando, aprovechando la asistencia del 'Comandante' para matar el partido.