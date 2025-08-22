El Levante UD renueva a Pablo Campos hasta 2027

El Levante UD ha anunciado la renovación de Pablo Campos hasta 2027, consolidando al joven guardameta como pieza fundamental en su proyecto deportivo. Campos, nacido en ValÈncia en 2002, llegó a la cantera levantinista a los 12 años y ha pasado por diversas etapas en su formación, incluyendo una etapa en el FC Barcelona antes de regresar al Levante en 2020. Tras su paso por el Juvenil A y el Atlético Levante UD, el portero ha acumulado experiencia en equipos como la SD Amorebieta y el FC Cartagena, donde destacó por su rendimiento en LaLiga Hypermotion, siendo uno de los guardametas más destacados de la categoría.

Perspectivas de futuro

Con esta renovación, Pablo Campos se perfila como el portero titular del Levante UD en su regreso a la Primera División. Su juventud y experiencia en categorías inferiores le otorgan una gran proyección, y el club confía en que su rendimiento será clave para los objetivos de la temporada.

Comunicado oficial del club

Pablo Campos continuará defendiendo la camiseta granota durante dos temporadas más, después de que el Levante UD haya extendido su relación contractual.

El guardameta internacional con la Selección Española Sub-21 llegó a la Cantera Granota con 12 años siendo alevín y, tras un paso por las categorías inferiores del FC Barcelona, regresó en 2020 al club de Orriols. En 2021 formó parte del Juvenil A que hizo historia al proclamarse Campeón de Liga por primera vez. Posteriormente, dio el salto al Atlético Levante UD y comenzó a compaginar entrenamientos con el filial y el primer equipo.

Tras su etapa en la SD Amorebieta (2023/24) y en el FC Cartagena (2024/25), ambas en calidad de cedido. El jugador valenciano afrontará su primera campaña como jugador del primer equipo y seguirá vinculado a la entidad levantinista hasta 2027.