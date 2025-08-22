Levante UD - FC Barcelona: Alineaciones probables

El Levante UD afronta su regreso al Ciutat de València con la obligación de reaccionar tras un debut amargo en Primera División. El conjunto granota cayó en Mendizorroza con un gol del Alavés en el minuto 92, dejando muy tocado al equipo de Julián Calero. La derrota no solo supuso un golpe anímico, sino que también evidenció la necesidad de adaptación de una plantilla que combina debutantes en la élite con jugadores experimentados. A ello se suman las bajas con las que deberá lidiar el técnico madrileño, lo que complica aún más el inicio de temporada.

Por delante, el Levante tiene un reto mayúsculo: medirse al vigente campeón de Liga, el FC Barcelona. Los de Hansi Flick llegan lanzados tras golear con solvencia en Son Moix (0-3) y demostraron en su estreno liguero que cuentan con fondo de armario suficiente para alternar piezas sin perder nivel competitivo. Con futbolistas jóvenes en gran estado de forma y una plantilla prácticamente al completo, salvo ausencias puntuales, el Barça se presenta en València con la intención de mantener su inicio impecable y reafirmar su candidatura al título desde las primeras jornadas.

Cabe destacar que Gerard Martín viaja con el equipo, aunque no está inscrito. La principal duda del entrenador está en decidir si alinear a Robert Lewandowski o a Ferran Torres, un detalle que podría marcar el enfoque ofensivo del conjunto azulgrana en el partido.

Levante UD:

Para este partido el Levante podría repetir el once de la primera jornada de LaLiga: Pablo Cuñat, Toljan, Dela, Elgezabal, Jorge Cabello, Manu Sánchez, Pablo Martínez, Oriol Rey, Victor García, Brugué e Iván Romero.

FC Barcelona:

Por su parte, el combinado catalán podría repetir mismos protagonistas que en Son Moix: Joan García, Eric García, Ronald Araujo, Pau Cubarsí, Álex Balde, De Jong, Pedri, Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.