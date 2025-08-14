Levante UD 25/26: la primera vez nunca se olvida

No será la primera vez que el Levante jugará en Primera División, por mucho que, en ocasiones, su travesía por la categoría de plata del fútbol español haya dado la sensación de ser eterna. La entidad de Orriols ha tenido que sufrir el golpe más trágico de su historia y resarcirse mediante la resiliencia para volver a disfrutar de la élite nacional. Del lugar en el que merece competir por su tradición, sus valores, su filosofía y su capacidad superar los reveses que le asestan tanto el fútbol como la vida. A pesar de ello, la luz vuelve a salir por los alrededores del Ciutat de València, cuya grada, la que está calentando motores para volver a rugir sin descanso, activa la cuenta atrás para ver a los suyos en el escaparate donde juegan los mejores jugadores del panorama mundial.

Sin embargo, calzarse las botas en la élite no es tarea sencilla. Hace falta muchísimo sacrificio y un sinfín de horas de trabajo para alcanzarlo. A pesar de ello, la plantilla dirigida por Julián Calero, de profesión entrenador, pero de mentalidad militar, ha alcanzado la cima sin negociar esfuerzos y con el máximo empeño posible, desde la ilusión de devolver al Levante al escenario que se merece y con el sueño de convertir las penas provocadas por el fatídico desenlace ante el Alavés en felicidad. Jugar en Primera División es el sueño de cualquier futbolista. Y aproximadamente el 80 por cien del equipo (20 de 25 jugadores) experimentará la máxima categoría nacional por primera vez en sus respectivas carreras. Solo José Luis Morales, Manu Sánchez, Jon Ander Olasagasti, Pablo Martínez, Víctor García y Álex Primo saben lo que se siente compitiendo en un contexto de élite absoluta a nivel nacional. El resto, se estrenarán, pero desde el orgullo de representar al Levante en lo más alto.

Mientras Morales es el más experimentado (21.682 minutos en Primera), Manu Sánchez acumula muchas horas de vuelo pese a su juventud (10.141 minutos en Primera), Jon Ander Olasagasti fue un primer espada en la unidad B de una Real Sociedad que se nutrió de sus capacidades (1.265’ en la élite del fútbol español) y Pablo Martínez se postuló como un jugador de futuro en clave granota (681 minutos), Víctor García y Álex Primo tuvieron apariciones fugaces. El carrilero, a lo largo de su etapa en el filial del Valladolid, fue convocado por el primer equipo en la reanudación de la competición tras el confinamiento por el COVID19 y jugó, a lo largo de dos partidos, un total de 88 minutos. Álex Primo, a su vez, tocó la Primera en una ocasión y cuando tenía 17 años. Fue en la temporada 21/22, una jornada después de que el Levante descendiese a Segunda División en el Santiago Bernabéu, y se produjo debido a la baja de Aitor Fernández, tras dar positivo en COVID, la ausencia de Dani Cárdenas, hospitalizado por problemas digestivos, y la presencia de Cuñat con el filial granota. Pese a las circunstancias, el canterano vivió un día inolvidable: el Levante ganó y, a sus 17, se metió al Ciutat de València en el bolsillo.

No obstante, en la plantilla existen otros futbolistas que saben jugar en divisiones de élite, pero que no corresponden con LaLiga EA Sports. También serán debutantes en la Primera División nacional. La excepción reside en las figuras de Matturro, Matías Moreno, Toljan y Koyalipou. Los dos centrales debutaron en Serie A y el alemán no solo también sabe lo que es jugar en la Primera División italiana, sino también competir en las máximas categorías de Alemania y Escocia. No obstante, su llegada al Levante fue motivada por su ilusión de jugar en la Primera División española. El delantero, por su parte, ha jugado en las élites de Suiza, Francia y Rusia. Dentro de un equipo de 25 jugadores, seis saben lo que es competir en LaLiga EA Sports y cuatro en máximas categorías. Un dato que genera respeto, pero que carga de ilusión a una plantilla que quiere seguir sumando alegrías en la máxima categoría del fútbol español tras el inolvidable ascenso en Burgos.