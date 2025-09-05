El Levante refuerza su apuesta en Nacho Pérez, canterano desde los 7 años

Pocos aficionados del Levante dudan del gran valor que tiene su club en las profundidades de su cantera. Buñol no deja de moldear talento ni de pulir a las estrellas del futuro, con vistas a un primer equipo que espera con los brazos abiertos a los que, después de alimentarse de los aprendizajes, las experiencias y los valores que aporta la cantera granota, dan el salto convencidos de que estarán a la altura de las circunstancias. Sin embargo, la sensación que tiene el club con Nacho Pérez es la de que su canterano está destinado a defender el carril derecho del Ciutat de València más pronto que tarde. Que luce a lateral del futuro. Tan seguro está el Levante de la proyección que tiene el nacido en Turís que no ha dudado en plasmar su confianza mediante una renovación de contrato.

Nacho Pérez seguirá defendiendo, hasta 2028, al club que lleva representando desde los 7 años. El Levante, con su ampliación de contrato, fortalece su apuesta adaptando su nueva vinculación no solo en función de las expectativas, sino, sobre todo, en relación a su crecimiento desde que explotó sus cualidades y su talento en el filial granota. Según pudo saber Superdeporte, el anterior contrato finalizaba en 2026 contemplando la ampliación opcional de dos años, y el actual, añade el fijo hasta 2028 manteniendo la extensión de dos temporadas. Reflejo de la confianza que tiene depositada el Levante en Nacho Pérez, quien ha mostrado su felicidad en los canales oficiales de la entidad.

Feliz de seguir en casa

“El club ha depositado una confianza en mí que yo intentaré devolvérsela en el campo. Es un sueño para mí y para mi familia poder seguir formándome aquí”, aseguró un lateral que tiene la sensación de que está viviendo todo lo que le generó ilusión desde que llegó a Buñol con 7 años. Ahora, con 17 recién cumplidos, ya sabe lo que es entrenar bajo las órdenes de Julián Calero y vivir una pretemporada con los ‘mayores’. A pesar de su juventud, Nacho ya llama a las puertas del primer equipo desde la felicidad de seguir en su segunda casa. “Si trabajas, los de arriba también se fijan en ti y te pueden dar esa oportunidad. El Levante es como mi segunda casa, me acogieron desde muy pequeño y me están permitiendo seguir formándome aquí, inculcándome los valores que tiene este gran club”.