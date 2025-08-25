El Levante pone en marcha el regreso de su fundador

El Levante UD, con motivo del 116 aniversario que está a la vuelta de la esquina, se prepara para poner en valor los orígenes de aquellos que dieron comienzo a una historia que empezó en 1909 y que pusieron los cimientos del club que, a día de hoy, es un orgullo para la ciudad de València. La entidad inicia el proceso de exhumación y repatriación de los restos de José Ballester Gozalvo, fundador del Levante, y de Teresa Molins, su mujer, que empezará en Villiers-Adam, hará escala en el Ciutat de València, lugar donde ambos le encontraron sentido a un sueño que no deja de crecer, y terminará en el Cabanyal: barrio donde siempre desearon ser eternos.

Una representación de levantinistas viajará este domingo, 31 de agosto, a la localidad francesa para asistir al desenterramiento de la pareja valenciana con el fin de devolverla a sus orígenes. Será el pistoletazo de salida a un proceso de gran emotividad para el club, donde el alcalde de la comuna francesa mostrará una placa conmemorativa para rememorar la figura de José y Teresa y honrar el cementerio que les acogió hasta que el Levante trasladó su deseo de regresarlos a ‘casa’. Los que se desplazarán a Villiers-Adam representando al club serán el historiador, escritor y periodista Felip Bens, los profesores del IES José Ballester Gozalvo Paco Santamans e Irene Alcolea, junto a la directora de Comunicación y Relaciones Externas del Levante UD, Puri Naya.

El club levantinista, a su vez, agradece a la Diputació de València, a través de su área de Memoria Democrática, la subvención otorgada a la Fundació Cent Anys para llevar a cabo una acción que tendrá su punto álgido el próximo 6 de septiembre, coincidiendo con el 116 aniversario del Levante. El coliseo de Orriols abrirá sus puertas para acoger un acto de homenaje con diferentes autoridades, representantes del mundo cultura y deportivo y familiares que será abierto al público general. La ceremonia será de 11:00 a 13:00 para, posteriormente, enterrar desde la intimidad, tal y como suspiraron los familiares, a José Ballester y Teresa Molins en el cementerio del Cabanyal. Así, terminará un proceso que arrancará en el norte de Francia, tendrá su apogeo en Orriols y finalizará a pocos kilómetros del mar Mediterráneo para orgullo, satisfacción, emoción y alegría de todos los que han trabajado para cumplir el deseo de un granota de los pies a la cabeza y referente en la historia del fútbol valenciano.