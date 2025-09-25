El Levante negocia la renovación de Carlos Álvarez: "Lo que ha demostrado es para hacer un esfuerzo grande"

La parroquia de Orriols, una vez se cruzó la línea del deadline del mercado de fichajes, se sintió bendecida con la permanencia de Carlos Álvarez en la plantilla del Levante. El héroe del ascenso en Burgos presenció cómo el Benfica coqueteó con su incorporación en los últimos días de la ventana de transferencias, pero la decisión firme del club de remitirse a su cláusula de rescisión (25 millones de euros después de ascender a Primera División), sumada a la implicación del andaluz independientemente de los cantos de sirena procedentes de Portugal, le dan el beneplácito al Levante de contar con un auténtico fuera de serie sobre el césped y un prodigio con el esférico.

Superado un mercado donde la valoración en el entorno levantinista es notable, desde las profundidades del coliseo de Orriols se pretende blindar al ‘24’ granota, tal y como desveló SER Deportivos Valencia a principios de la semana pasada, en una negociación que da sus primeros pasos y donde existe una buena sintonía. Héctor Rodas, secretario técnico del Levante, habló sobre la intención del Levante en extender un contrato que caduca en 2027 y en el que quieren poner en valor al que es un emblema en el Ciutat.

“Carlos ha demostrado tener unos valores importantes. Tiene cierto sentimiento por el club que le ha dado la oportunidad de demostrar su calidad tanto en Segunda División como en Primera, está en ello y puedo decir que está así. Lo que ha demostrado desde que está aquí y en el pasado mercado es para hacer un esfuerzo grande para que el jugador siga defendiendo la camiseta del Levante y que la gente siga estando contenta con su rendimiento”, aseguró en SER Deportivos Valencia, reconociendo que “va por buen camino” su renovación.

Reconocimiento merecido

Las aportaciones de Carlos Álvarez en la temporada 2024/2025 en Segunda División lo posicionaron como un jugador talentoso e inteligente tácticamente, y sus estadísticas (7 goles y 11 asistencias) catapultaron al equipo de Julián Calero a tocar el cielo en El Plantío, donde fue el protagonista por excelencia gracias a un golazo en el 97' que lo elevó a la eternidad levantinista. Ahora no solo es uno de los ídolos por antonomasia en el Ciutat de València, sino que es uno de los pesos pesados del club.

Vía: Superdeporte