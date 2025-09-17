Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
"El Levante fue la mejor opción del mercado y la paciencia me dio la recompensa"

[{"insert":"Mathew Ryan reconoce que la vía granota fue la que más le sedujo tras un verano como agente libre y esperando la mejor opción. Ahora pone el foco en Girona tras mirar desde una perspectiva positiva la unidad sumada ante el Betis: \u0022Es un punto más cerca del objetivo, que nos pone a dos de ganar un partido\u0022 "}]

Mathew Ryan

Mathew Ryan / LUD

Rafa Esteve

{"youtubeEmbed":{"videoId":"eJWVNL94ulc"}}

Vía: Superdeporte

