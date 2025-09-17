En Directo
"El Levante fue la mejor opción del mercado y la paciencia me dio la recompensa"
[{"insert":"Mathew Ryan reconoce que la vía granota fue la que más le sedujo tras un verano como agente libre y esperando la mejor opción. Ahora pone el foco en Girona tras mirar desde una perspectiva positiva la unidad sumada ante el Betis: \u0022Es un punto más cerca del objetivo, que nos pone a dos de ganar un partido\u0022 "}]
Rafa Esteve
{"youtubeEmbed":{"videoId":"eJWVNL94ulc"}}
Vía: Superdeporte
Finaliza la rueda de prensa de Mathew Ryan.
Motivación para jugar un Mundial
El fútbol siempre da muchos motivos. Un Mundial es lo mejor. Trato todos los partidos como si fueran de Mundial. Si jugamos una clasificación para jugar en Mundial tengo que competirlo independientemente del adversario, pero mi mente está en los desafíos que tengo en el Levante. Mi responsabilidad es demostrar que puedo ser titular. Si doy mi mejor versión todos los días... Las cosas no pasan por casualidad. Aún tengo mucha hambre y bien física y mentalmente.
Pretemporada como agente libre y ofertas
Esperando más tiempo del que quería. Todos quieren un equipo durante la pretemporada pero este año salió así. Tenía opciones para ir a algunos equipos pero no me llamaban la atención. En todos los mercados el Levante fue la mejor opción y la paciencia me dio la recompensa. Quiero hacer mi mejor año.
Detalles perjudiciales para el equipo
El equipo lucha para tener más oportunidades. Queremos ser competitivos. La lucha está ahí. Entramos en un momento duro y difícil. Lo que noto en el Levante es que veo mejor rendimiento de los puntos que tenemos. Hay jugadores con sus primeras experiencias en LaLiga y trabajamos para subir el nivel del equipo. Concentrándonos en los detalles para solucionarlos.
Entrenamiento previo al Betis
Estaba quitando repeticiones por el calor que hacía, pero el sol me estaba pegando y no me encontraba con un sol tan fuerte como el del domingo. Ni en Dubái ni en Australia. Intenté gestionar todo eso. En el partido ya estaba bien pero quería tener buena mentalidad. Es algo que tengo que estar atento porque vamos a jugar a las 14:00 en Girona, Getafe y Oviedo.
Adaptación rápida
Es mi responsabilidad. Quiero llegar a un sitio para incorporarme de manera inmediata. Pasó cuando me fui de la Real Sociedad a Copenaghe. A los dos días jugué una eliminatoria de Champions y nos clasificamos. Tengo las calidades para adaptarme a las situaciones rápidamente. Eso he intentado aquí. Me encanta competir y ganar. Estoy peleando toda mi vida para conseguir esto. Estoy intentando repetir estos recuerdos las más veces posible.
Estado físico
Estoy bien. Etta estaba tocado y por eso me fui al suelo, para dar más tiempo al equipo a hacer un cambio. Engaño dentro de las reglas. Los árbitros tienen que interpretar pero solamente quise gestionar el partido para hacernos más fuertes.
Dorsal 13
Estoy atento a otros deportistas y a otros negocios. Una vez leí un libro de Michael Jordan donde dijo que llevaba la mentalidad de perdedor. No tengo ninguna superstición.
Goles encajados
No es aceptable tener estadísticas así. Soy portero y pienso más en defender, pero, en mi opinión general, decían que si no encajábamos un gol lo peor era sumar un punto. Estamos teniendo oportunidades para marcar pero encajamos muchos goles. Como equipo estamos descubriendo experiencias nuevas. Hay que entender mejor los partidos. Estamos trabajando duro para arreglar los detalles. Hacemos mucho vídeo para ver cómo llegan esas oportunidades. Tenemos más éxito teniendo otras acciones. Dos maneras de defender pueden funcionar. Al final estamos demasiado atrás en varios momentos y mi sensación es que tenemos que encontrar equilibrio entre dar respeto al rival, pero no demasiado. A veces damos le demasiado respeto al rival y nos replegamos en exceso.
Rendimiento
Tardas en adaptarte, pero tengo calidades para adaptarme rápido e intentar ayudar al equipo. Desafortunadamente salimos de los partidos sin sacar buenos puntos pero jugando bien. Vamos a sufrir, pero queremos dar rendimientos para dar lo mejor y quedarnos en Primera. Hemos vuelto contra el Betis y teníamos oportunidades para sacar ventajas. Hay muchos partidos pero me quedo con el punto, es la cosa más positiva. Es un punto más cerca del objetivo y estamos a dos de ganar un partido. Nuestro reto es la permanencia. Estamos haciendo mucho vídeo y analizando para mejorar, recuperando jugadores lesionados y teniendo más estabilidad tras el cierre de mercado. Nos estamos preparando para ganar al Girona.
- Flick se ha propuesto ordenar el caos de Rashford
- Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo: resumen, goles, resultado y reacciones en vivo hoy
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Olympique Marsella
- Rashford la quiere volver a liar en Inglaterra
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Fermín: de la carta de presentación a la realidad absoluta
- Guille, baja sensible en el Barça
- Álex Mumbrú, hospitalizado tras ganar el Eurobasket