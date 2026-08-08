El Levante cierra la temporada con un buen triunfo ante el Castellón

El Levante y el Castellón cerraron la pretemporada en un partido a puerta cerrada, en el que los levantinistas formaron con un once inicial similar al que podría debutar en LaLiga frente a un rival que no contó con algunos de sus jugadores más importantes, lo que permitió a los valencianos imponerse con claridad por 1-3.

El partido se decantó pronto a favor de los 'granotas' tras una buena conexión entre Carlos Álvarez e Iván Romero que el delantero no desaprovechó para subir el 0-1, cuando apenas se habían sobrepasado los cinco primeros minutos de juego.

El Levante llegaba con peligro e Iván Romero pudo ampliar su cuenta anotadora. El Castellón trató de reaccionar y, tras la pausa de hidratación, Bellari recogió un balón en la zona de ataque y cedió al italiano Antonio Gala, que consiguió el empate con un disparo desde la frontal.

El partido, que se había equilibrado en el juego tras el empate, de nuevo se inclinó a favor del Levante en los primeros minutos de la reanudación y otra vez con la sociedad Carlos Álvarez-Iván Romero de protagonista, lo que permitió al ariete firmar su doblete.

El Castellón trató de reaccionar y tuvo algunas llegadas con peligro, pero se topó con el meta australiano Matt Ryan. En el tramo final, el lateral levantinista Nacho Pérez puso el 1-3 definitivo.

Ficha Técnica:

1. Castellón: Saipi, Juanjo Nieto, Parente, José Albert, Rego, Vlak, Doué, Bellari, Gala, Pablo Santiago y Álvaro García. También jugaron Fran Castillo, Willmann, Nzanza, Tincho, Douglas, Andrés Caro y Suero.

3. Levante UD: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagati, Víctor García, Paco Cortés (Tay, m.79), Carlos Álvarez (Marc Santos, m.79) e Iván Romero (Musuayi, m.79).

Goles: 0-1, m.6: Iván Romero. 1-1, m.32: Gala. 1-2, m.57 Iván Romero. 1-3, m.80: Nacho Pérez.

Árbitro: Carlos Albaladejo García (Comité Valenciano).

Incidencias: Último partido de pretemporada para el Castellón y el Levante disputado a puerta cerrada en la ciudad deportiva de La Coma.