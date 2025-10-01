El Levante 'blinda' a su tridente

Las posibilidades de permanencia del Levante abundan en su parcela ofensiva, capaz de ser el timón del equipo y el compás de una plantilla que fluye al ritmo que marca su mentalidad atacante. Quizás sea la mejor virtud de los pupilos comandados por Julián Calero, quienes, desde que se dejaron atrás un esquema táctico con defensa impar, se han desmelenado y han reflejado atributos de cara a portería que son dignos de permanecer en la élite del fútbol español. El Levante tiene futbolistas de muchos quilates, tanto a nivel de talento como en términos de esfuerzo e implicación. Todos trabajan acordes a una idea y a una filosofía de juego, pero su finalidad atacante tiene sentido al contar con referentes que la lideran. El tridente formado por Roger Brugué, Etta Eyong e Iván Romero llama la atención y marca tendencia en Primera División tras el brillante arranque temporada de los tres, pero al Levante no le preocupa. Más bien, lo disfruta… con la conciencia tranquila de tenerlos ‘protegidos’.

La renovación de Iván Romero hasta 2028, ejecutada de forma automática después del ascenso a la élite del fútbol español, tal y como confirmó el ‘9’ granota en rueda de prensa, refuerza la delantera y ‘blinda’ un trío atacante de muchísimos quilates. El ex del Sevilla y el capitán tienen, mínimo, tres años más de contrato y el punta camerunés cuenta con un curso adicional, hasta 2029, tras aceptar el desafío de posicionarse como el delantero del futuro, a nivel internacional, bajo la indumentaria del Levante. El aterrizaje del ex delantero del Villarreal, de hecho, entusiasmó a la parroquia de Orriols después de maravillar con sus apariciones al público de La Cerámica, al aportar unas características rematadoras, ausentes hasta entonces, en una parcela ofensiva cargada de dinamismo.

Del barro a la élite

Sin embargo, Roger Brugué e Iván Romero no tienen nada que envidiarle al ‘21’ tras el rendimiento de ambos en Segunda División: el manchego se fue hasta los 7 goles y las 4 asistencias y el catalán reventó sus niveles de liderazgo haciendo 11 dianas y repartiendo 4 pases a la red. Mientras Iván Romero reconoce que con Etta Eyong se entiende con “una mirada”, Brugué ya empieza a desengrasar su maquinaria tras superar unas molestías físicas sufridas durante el parón de septiembre. Su asistencia, precisamente, al ‘9’ levantinista frente al Getafe es digna de un auténtico fuera de serie. Sumada a su entrega, compromiso, sacrificio y olfato goleador, Brugué apunta a ser imparable en una punta de lanza completamente blindada por parte del club. Nadie sabe lo qué deparará el mañana, pero los contratos de Brugué (2028), Iván Romero (2028) y Etta Eyong (2029) garantizan un futuro prometedor para el Levante, cuya misión principal para por permanecer en el lugar donde compiten los mejores.

