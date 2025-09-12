Levante - Betis: del hundimiento a la ilusión de volver a ganar

Si el Ciutat de València deseó, con todas sus fuerzas, volver a Primera División durante tres largos años fue, en parte, desde la esperanza de no revivir la penumbra y la tristeza que supuso su última vez jugando contra los mejores. La élite despierta sueños e ilusiones, en ocasiones, inimaginables, pero cuando las realidades golpean, lo hacen con dureza y tintes de crueldad. Lo sufrió el Levante de la temporada 2021/22 que descendió a las catacumbas de Segunda, después de un año insufrible que tuvo absolutamente de todo: el fin de ciclo de Paco López tras cinco campañas exitosas, el cese en bloque de la dirección deportiva (Manolo Salvador, David Navarro y Manuel Fajardo) y de Javi Pereira (encargado de revertir la delicada situación), una vuelta entera de competición sin victorias y una segunda en la que, pese a la reacción, navegar a remolque fue inevitable.

El déficit de puntos lastró cuando aquel equipo empezó a carburar. El despertar fue demasiado tarde. A pesar de ello, el único argumento al que se agarraron los levantinistas para endulzar mínimamente un descenso lleno de amargura fue cómo los pupilos dirigidos por Alessio Lisci no tiraron la toalla. Ni en el momento más crítico y alarmante de la temporada se dejaron llevar, pese a que la tendencia fue encaminada, y de manera inevitable, hacia una bajada de categoría. Sin embargo, las profundidades del coliseo de Orriols quiere dejar atrás la incertidumbre provocada por el mal arranque liguero sin olvidar la pena que sintió cuando vio a sus futbolistas tocar fondo en la máxima categoría del fútbol español. Todo converge este domingo en el Ciutat de València, porque frente al Betis sufrió su punto más bajo en su última campaña en Primera y ante los verdiblancos buscan estrenar su casillero en el curso de su regreso.

Desconocer la sensación del triunfo a lo largo de la primera vuelta provocó que la distancia con las posiciones de salvación fuese holgada. En las primeras jornadas fue prudente, pero el transcurso de la competición, sin victorias en el casillero, provocó, incluso, que la diferencia fuese superior a la de un partido. No obstante, ante el Betis, el 13 de febrero de 2022, el Levante cayó derrotado en casa (2-4), transmitiendo síntomas de vulnerabilidad absoluta, y terminó la jornada 24 de LaLiga a diez puntos de distancia de la permanencia, siendo la vez que más lejos estuvo de la orilla que marca el terreno de la salvación. El doblete de Dani Gómez fue insuficiente para doblegar los tantos de Nabil Fekir, Edgar González y William Carvalho, los tres encajados en 40 minutos y provocando los pitos y el malestar de una afición desgastada y harta de sufrir golpes constantes.

De la esperanza al varapalo

Con 0-3 en el marcador, Dani Gómez marcó en el 43’ y, dos minutos después de la reanudación, el actual delantero del Zaragoza recortó distancias y generó esperanzas en la parroquia granota, pero una obra de arte de Nabil Fekir, de falta y dirigido a la escuadra, devolvió la frustración al Ciutat de València e instaló el derrotismo en un equipo que entregó el hacha de guerra en aquella tarde gris de febrero. El resultado: 10 puntos de distancia con la salvación que hicieron presagiar un tramo de curso duro y desangelado, pero una victoria tres días después en el estadio del Atlético de Madrid, contra todo pronóstico, dio comienzo a la búsqueda de lo que hubiera sido un milagro, pero que quedó en vano después de descender en la jornada 36 al ser derrotado contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (6-0). Tres temporadas después, el Betis vuelve a pisar el Ciutat en un escenario diferente, pero con una necesidad similar: la victoria, esta vez, para es fundamental para romper el cascarón de los puntos que le lleven a los granotas a quedarse un año más en Primera.