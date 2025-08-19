El Levante apuesta por Primo

El pasado 13 de junio Álex Primo renovó su compromiso con el Levante UD hasta 2028, acordando pertenecer plenamente a la dinámica del primer equipo. En esta decisión fueron fundamentales la confianza del club en el meta y el entusiasmo que siente Julián Calero por Primo. Ahora, con una situación incierta en la portería del Ciutat de València, el joven portero levantinista debe seguir demostrando su aptitud para con las expectativas que tiene puestas el Levante en él.

Álex Primo es una de las apuestas más fuertes del Levante en los últimos años, un proyecto por el que el club lleva dando crédito desde hace mucho. Desde Orriols existe una fuerte certidumbre en Primo, como se pudo ver hace más de tres años, cuando se confió en el cancerbero de Albal para que defendiera una portería de primera división con tan solo 17 años. Desde entonces, el club ya trabaja en su progresiva adaptación al fútbol profesional, con la esperanza de que dentro de no mucho sea una pieza importante del primer plantel.

Calero y su pasión por Primo

En este sentido, la figura de Julián Calero ha sido realmente trascendente. El entrenador madrileño del cuadro granota ve en Primo un portero con futuro esperanzador y un presente muy válido. No por nada lo quiere íntegramente en la dinámica del primer equipo, asegurando que su presencia en el día a día del Levante UD aumenta la competitividad y el nivel de la portería. Se podría decir entonces que Calero ha sido un argumento de peso en la renovación de Álex Primo, que firma por dos años más en dinámica de primer equipo y en la tercera temporada pasará a tener dorsal de jugador del Levante.

Asaltar el once

A día de hoy, la situación de los porteros en Orriols es convulsa. Se está apostando por Pablo Campos como primer portero del Levante en este tramo inicial de LaLiga, a expensas de qué pasará con Alfonso Pastor. Además, Pablo Sánchez ha reconocido que falta algún refuerzo en la portería; por lo que los roles no están ni mucho menos definidos en el Ciutat de València. Ante esta situación, Álex Primo podría beneficiarse de la predilección que club y entrenador sienten por él para pelear un puesto de titular. Además, el jugador puede acoger como argumento el gran nivel que ha mostrado durante la pretemporada y en los entrenamientos a las órdenes de Julián Calero.

La temporada del Levante UD promete ser larga y laboriosa, como el fin de mercado en el capítulo de los porteros. De momento, Álex Primo actúa como segundo guardameta del Levante después de conocerse la lesión de Alfonso Pastor, del que se tienen dudas acerca de su continuidad como granota. A priori, Campos parte con ventaja en la carrera por la titularidad, pero Primo no le pondrá las cosas fáciles a Calero de cara a elegir portero cada fin de semana. A la espera de otro refuerzo en la portería, las dos únicas certezas del Levante bajo palos son dos apuestas del club: Álex Primo y Pablo Campos.