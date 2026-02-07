Más leña al fuego: el Levante denuncia un "agravio comparativo" de LaLiga tras el cambio de horarios

Está siendo un fin de semana caótico para el fútbol español. La borrasca Marta provocó el aplazamiento de hasta tres partidos de LaLiga EA Sports y de LaLiga Hypermotion que iban a disputarse durante la tarde del sábado: Sevilla-Girona, Cádiz-Almería y Ceuta-Córdoba. Para colmo, el Rayo Vallecano-Real Oviedo, previsto también para este sábado, fue suspendido a causa del estado del césped de Vallecas: "El terreno de juego no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad".

Los tres encuentros aplazados debido al temporal fueron posteriormente reubicados a mañana domingo, a excepción de un Ceuta-Córdoba cuyo nuevo horario aún está por determinar. Tanto el Sevilla-Girona como el Cádiz-Almería se jugarán a las 16:15 horas, unas modificaciones que encontraron la queja de un Levante que manifestó públicamente su “profundo malestar y disconformidad” ante las recientes modificaciones de horarios comunicadas por LaLiga para la jornada 23.

El conjunto granota, que visita San Mamés este domingo a las 16:15 horas, critica que, tras los respectivos cambios, el equipo que dirige Luis Castro disputará su partido el próximo domingo, mientras que su rival del miércoles 18 de febrero, el Villarreal, jugará el sábado anterior. De esta forma, la plantilla levantinista gozará de un día menos de descanso que su contrincante.

El comunicado íntegro del Levante

"El Levante UD desea manifestar públicamente su profundo malestar y disconformidad ante las recientes modificaciones de horarios notificadas por LALIGA correspondientes a la jornada 24 de la competición.

Aun siendo plenamente conscientes de la escasa —por no decir nula— incidencia que esta protesta tendrá, como viene ocurriendo con los equipos más nuevos de la categoría, el club se siente en la obligación moral y ética de denunciar lo que vuelve a suponer un agravio comparativo y un perjuicio deportivo directo para nuestra entidad.

En virtud de estas modificaciones, el Levante UD disputará su encuentro de liga el próximo domingo, mientras que nuestro rival del miércoles 18 de febrero, el Villarreal CF, lo hará el sábado anterior. Esta decisión conlleva que nuestra primera plantilla cuente con un día menos de descanso y preparación técnica frente a su oponente, alterando las condiciones de igualdad necesarias para el correcto desarrollo de la competición.

Noticias relacionadas

A este hecho se suma una tendencia reiterada en la designación de horarios que el club considera inaceptable. El Levante UD ha mostrado hasta la fecha respeto; sin embargo, la recurrencia de partidos fijados en la franja de las 14 horas, sumada a la decisión de disputar el derbi ante el Valencia CF en un viernes que impidió la participación de futbolistas convocados con sus selecciones, denota una falta de sensibilidad y respeto hacia nuestro club".