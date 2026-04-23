Ni Lamine ni Mbappé: el delantero más efectivo de LaLiga en 2026 juega en el Levante

Si el Levante acaba logrando la salvación será gracias a la inestimable aportación de Carlos Espí. Ese "animal", esa "montaña", como le califició su compañero de equipo Matías Moreno, que se ha destapado como el goleador de moda en España y que ha despertado ciertos debates en el mundillo del fútbol: ¿Debería ir Espí al Mundial?

Con las cifras en la mano, la respuesta rondaría el sí rotundo. Espí no solo anota, ocho goles esta temporada, siete en los últimos seis encuentros, sino que tiene uno de los mejores índices de efectividad en todo el Viejo Continente, con 0,99 tantos por noventa minutos. Es decir, prácticamente sale a chicharro por partido. Porque a este joven de 20 años, cumplirá 21 en septiembre, sólo le superan jugadores de la talla de Ousmane Dembélé o Harry Kane, y eso son palabras mayores.

Pero todavía hay más, los agobios clasificatorios que se viven en Orriols serían más profundos de no ser por este tallo de 1,94 metros y casi 100 kilos de peso. Carlos Espí es el tercer máximo realizador de LaLiga en este 2026 con ocho dianas, por detrás del mallorquinista Vedat Muriqi (12) y el croata de Osasuna Ante Budimir (10).

Carlos Espí, futbolista del Levante / EUROPA PRESS

Estos guarismos de estrella mundial han causado eco más allá de las fronteras españolas, con clubes que ven al de Tavernes de la Valldigna como un delantero con mucho potencial y con un excelente valor calidad-precio. El portal alemán 'Transfermarkt' tasa al jugador valenciano en 2,5 millones de euros, aunque el Levante se remite a los 25 millones de su cláusula para desprenderse de él. Los granotas renovaron automáticamente a Espí el pasado febrero y se aseguraron un contrato hasta 2028. La libertad, sin embargo, tiene un pequeño asterisco, ya que en caso de descenso su precio de salida se reduciría al 50%.

La historia de Carlos Espí podría haber sido bien distinta este año. Sin oportunidades con Julián Calero, el delantero se llegó a plantear una cesión a Segunda en busca de minutos, con varios equipos interesándose por él. La llegada de Luis Castro al banquillo del Ciutat de València y la convocatoria de Etta Eyong para la disputa de la Copa de África fueron el espaldarazo que el levantinista necesitaba. La apuesta del técnico portugués le salió de perlas.

MVP de marzo

El Levante ha encontrado en Espí la cura a sus males. Con un físico imponente, el '9' destaca por su capacidad cabeceadora y facilidad en el disparo a puerta. Un gigantón de área. Un delantero a la antigua usanza, que vale para roto y un descosido. Su impresionante racha realizadora le valió para recibir el trofeo al mejor jugador del mes de marzo en los prolegómenos del partido contra el Getafe. Un 'killer' a tener en cuenta.