Kerwin Arriaga entrena con el grupo y su debut se acerca
Podría jugar contra el Real Betis su primer partido como levantinista después de llegar al club el pasado verano
Agencias
El centrocampista hondureño Kerwin Arriaga se incorporó este viernes a los entrenamientos con el Levante y podría debutar el domingo ante el Real Betis en el Ciutat de València.
Kervin Arriaga sufrió una lesión en el recto femoral de la pierna izquierda el pasado 6 de agosto y se ha perdido las tres primeras jornadas del campeonato.
Jugador internacional
El nuevo futbolista del Levante, firmado en julio procedente del Partizán del Belgrado, se incorporó a la pretemporada, ya con alguna molestia, el pasado 21 de julio tras haber participado con su selección en la Copa Oro.
Con la incorporación de Arriaga al grupo, sólo el uruguayo Alan Matturro está al margen del equipo, aunque afronta la última fase de la recuperación de la lesión en el recto femoral de la pierna izquierda que sufrió el 18 de julio.
Músculo y polivalencia
El futbolista hondureño apuntala la zona central levantinista, a dos alturas: defensa y centro del campo. Su capacidad para cubrir ambos sectores hacen de su fichaje una maniobra inteligente en el mercado, donde los jugadores capaces de asumir varias posiciones cada vez son más cotizados, especialmente en el equipo de Julián Calero, que exprime al máximo el fútbol por las bandas y necesita a alguien que resuelva en el carril central. Seis meses cedido en el Zaragoza bastaron para ver en él un futbolista válido para el fútbol español. Disputó casi todos los partidos posibles en el cuadro maño, llegando incluso a anotar un gol en el derbi aragonés en la Romareda.
