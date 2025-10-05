Kervin Arriaga-Unai Vencedor, el doble pivote multifuncional que maneja Calero

Más allá de grandes nombres propios en ataque con los Etta Eyong, Carlos Álvarez, Iván Romero..., entre otros, este Levante UD tiene otros argumentos que funcionan y que se empiezan a consolidar. En las últimas ocho jornadas de LaLiga, el conjunto granota ha mostrado su enorme potencial ofensivo: 13 goles a favor, dos de sus delanteros entre los diez máximos goleadores de la competición y una efectividad abrumadora. Sin embargo, estos ocho puntos, seis ante rivales directos, no se consiguen solo con goles, sino con unos buenos cimientos defensivos y el compromiso de todos. Más allá de haber podido sacar un botín mayor en ciertos encuentros tras el buen rendimiento y la valentía mostrada en ellos, los granotas han exhibido su lado más competitivo y ese carácter propio de los equipos de Julián Calero. Sin duda, el Levante tiene 'pistoleros' en la delantera, capaces de aparecer en los momentos más importantes/difíciles, y que son determinantes con su capacidad goleadora. Pero... como ya se sabe, en el fútbol, y con más importancia, si eres un recién ascendido, necesitas construir un bloque sólido y compacto, con un equilibrio defensa-ataque, y encadenar porterías a cero que te den un chute de optimismo reflejado en tus automatismos, en tu juego.

En los primeros encuentros, el Levante UD aún estaba en construcción, adaptación y mejora constante. Incluso se pecó de inexperiencia en algunas jugadas y errores defensivos. De hecho, los síntomas iniciales no eran esperanzadores, acrecentados considerablemente por el calendario difícil —con Barcelona y Real Madrid en su camino—, y el no disponer de toda la plantilla al completo —con muchas nuevas incorporaciones aún por debutar—. Sin embargo, ese primer parón de selecciones en septiembre fue un antes y después definitivo para dar la vuelta al mal inicio liguero, para trabajar más que nunca y recargar pilas para lo que está por venir. A pesar de todo, las sensaciones eran de un equipo con garra e intensidad, pero que le faltaba romper las cadenas de Segunda División. Todo ello, en beneficio de una mejor adaptación y resiliencia a una categoría novedosa para gran parte de la plantilla. Pero lo que nunca faltó fue atrevimiento. Ahora, el conjunto granota ha puesto sobre la mesa una serie de elementos tácticos claves para fortalecer sus aspiraciones deportivas esta temporada.

Una de esas variantes hace alusión a la sala de máquinas, a un centro del campo que empieza a alinearse como uno de los ejes importantes para sostener al equipo. Con prácticamente todo el grupo a su disposición (excepto Matturo y Pampín), Julián Calero parece poner fin al debate sobre quien ocupará la medular en los encuentros más exigentes y cerrados. Esa incógnita está cerca de resolverse, aunque los últimos encuentros da a entender que, si los dos nuevos fichajes Kervin Arriaga y Unai Vencedor están en su nivel físico óptimo, ese doble pivote de corte más defensivo es el idóneo para fortalecer la columna vertebral granota y de dar estabilidad en la construcción del juego. En sus últimas dos titularidades consecutivas esta pareja ha elevado el nivel del medio campo, pero sobre todo, se compone de dos virtudes futbolísticas necesarias: carácter y seguridad.

Un doble '6' polivalente y de corte defensivo

Para desgranar la importancia que tiene este doble pivote en la idea de juego y en el 4-4-2 de Calero, es clave entender que rol ocupa cada jugador en el campo y sus principales aptitudes. Concretamente, en esta pareja, Kervin Arriaga desempeña un papel de "stopper", es decir, un centrocampista de contención, de corte más defensivo, y que se caracteriza por su fortaleza física y solidez defensiva. El hondureño, con su 1,91 metros de altura, es un perfil de características diferentes al resto de jugadores de su misma posición, pero que realiza una labor fundamental siendo el eje que da consistencia a esa columba vertebral levantinista. Su capacidad para abarcar mucho campo, su potencia en el juego aéreo y su ayuda constante en salida de balón para iniciar jugada desde atrás junto a los centrales, le convierten en un activo fiable y protector de la retaguardia. Con él, el Levante gana en acciones defensivas: duelos, recuperaciones y despejes. Un activo necesario para los partidos más físicos o guerrilleros, donde el jugador es capaz de hacer un despliegue futbolístico sumado a su mentalidad.

Por su parte, Unai Vencedor desempeña el rol de 'organizador', que, cuando juega junto a Arriaga, le da esa libertad de movimientos para ocupar posiciones más ofensivas y llegar al borde del área. El bilbaíno destaca por su creatividad, juego combinativo y esa agresividad, propia de un 'león', necesaria para ganar los duelos. Además, en sus últimas cuatros titularidades es el encargado del balón parado, dado su buen pie para poner centros al área. Aunque el centrocampista de 24 años ha encadenado partidos consecutivos con buen rendimiento, el técnico madrileño sigue en la línea de cambiarlo por el minuto '60', muestra de que aún no ha alcanzado su nivel físico óptimo. Poco a poco está recuperando ese cien por cien para dar ese extra de energía y fuerza al medio campo.

Por ello, este doble pivote o doble '6' puede ser otro de los argumentos necesarios para dar ese extra de garra y entrega que fortalezca la medular del conjunto granota. Además, para encuentros más cerrados, complejos o ante rivales directos, como contra el Real Oviedo o el Getafe, a Calero le gusta tirar de esta pareja para dar esa superioridad física al equipo, y para liberar al resto de jugadores de ataque con el sostén de ambos jugadores. De hecho, el Levante, al atacar con tanta gente —cuatro delanteros entre los que están Etta Eyong, Iván Romero, Carlos Álvarez y Roger Brugué—, son una cobertura interesante para mantener ese equilibrio defensa-ataque. De momento, Kervin Arriaga y Unai Vencedor son los elegidos para ocupar una demarcación que, con ellos, ha subido unos cuantos escalones a la altura de la ardua Primera División.

Arriaga convocado con Honduras

Kervin Arriaga está de vuelta con Honduras. El centrocampista de 27 años es nuevamente convocado con su selección para disputar los compromisos internacionales para las eliminatorias de la Copa del Mundo 2026. El 'misilito', pieza clave e indiscutible con los suyos, acumula un total de 39 partidos jugados, cuatro goles y cuatro asistencias. El jugador está citado para disputar los encuentros el viernes a las 4:00 ante Costa Rica y el martes a las 2:00 ante Haití. Actualmente, Honduras lidera la tabla de clasificación con cuatro puntos, y los siguientes partidos son importantes para consagrar su buen inicio.

Su convocatoria tiene doble lectura en clave granota: es una muestra más del nivel y la calidad que atesora el jugador, pero que indudablemente está expuesto a un desgaste físico tanto por sus titularidades incontestables como por el largo viaje que hay desde España a Honduras. Previsiblemente, el centrocampista estaría de vuelta el miércoles 8 /jueves 9 de octubre, aunque le espera un trayecto de casi 12 horas a Valencia. Por su parte, el Levante UD vuelve a la acción el próximo domingo 19 de octubre ante el Rayo Vallecano en el Ciutat de València. Esto implicaría pocos días de descanso, aunque Calero tiene jugadores de sobra en esa posición para dar descanso a algunos jugadores, o en cambio, seguir apostando por el hondureño en la medular. Lo que es seguro es que es un orgullo tanto para el jugar representar a su nación, como para los granotas disponer de internacionales en su equipo, aunque ese sentimiento de pertenencia implique resistirse a que tus jugadores se vayan.

Vía: Superdeporte