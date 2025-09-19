Julián Calero esquiva la palabra ‘final’ contra el Girona

El partido contra el Girona pone al Levante en la tesitura de la urgencia. No en el de la supervivencia, tal y como describió Calero en rueda de prensa tras ser cuestionado sobre si la cita en Montilivi sería una final, aunque sí en el de la necesidad de sumar tres puntos que espanten cualquier duda alrededor del equipo dirigido por Julián Calero. La situación clasificatoria es preocupante, después de que los granotes hayan obtenido solamente una unidad de doce posibles, pero el técnico cree que van por el camino adecuado para conseguir, de una vez por todas, la primera victoria de la temporada.

“Si en la jornada cinco hablamos de finales, mal vamos. Tenemos que afrontar cada partido de esa manera, compitiendo bien cada día. Nuestra forma de competir es a base de esfuerzo y dedicación. No podemos bajar los brazos. No considero que sea una final, pero sí un partido importante porque tenemos un punto. Pase lo que pase ni nos vamos a salvar ni vamos a bajar. Pido un poco de calma”, comentó el entrenador durante su intervención contra el Girona.

Un Levante que puede dar más

Julián Calero reconoció que ve a sus futbolistas en mejores condiciones que durante las semanas anteriores. Sin embargo, la rutina no ha variado independientemente de la importancia que se le pueda dar al partido, aunque el técnico aseguró que, en Primera División, todos son importantes con tal de sobrevivir. A pesar de ello, el madrileño quiere que sus jugadores crean más en sus posibilidades. “Hemos hecho especial hincapié en nuestra mejora y a poco que lo vayamos puliendo vamos a estar más cerca de esa primera victoria. Cuando era jugador y estaba en un equipo fuerte, lo sentía. Esa sensación es la que quiero que tengan mis jugadores. Saber dónde queremos y cómo queremos defender, dónde podemos robar y cómo hacer daño”.

