José Ballester, por fin, descansa en paz: "Merecía dejar de ser una persona olvidada"

La ciudad de València suspira de alivio al sentir que José Ballester y Teresa Molins, dos referentes de la sociedad valenciana, descansan donde siempre soñaron con formar parte de la eternidad más erguida. El cementerio del Cabanyal acoge desde el pasado sábado a dos personas influyentes, que construyeron, a través de sus pensamientos, un mundo más digno pese a la persecución que sufrieron al defender los ideales republicanos. Su exilio se basó en la búsqueda de una mejor calidad de vida, a la vez que del desarrollo de una trayectoria que terminó en Villiers-Adam, localidad cercana a la capital de Francia donde reposaron sus restos durante 55 años, tras transcurrir por las calles de París desde 1940. Y es que la luz de José Ballester, siempre acompañada por la presencia y el saber estar de una Teresa Molins que se dedicó a dignificar los derechos, la honradez y la dignidad de las mujeres, mereció brillar sin descanso. A lo largo de 77 años, el nacido en el barrio del Cabanyal fue, entre otras muchas cosas, profesor, pedagogo, periodista, diputado en las Cortes Constituyentes, regidor del Ayuntamiento de València… y fundador del Levante UD: club que construyó desde su prodigiosa cabeza y con sus brillantes ideas en 1909, y del que, 55 años después de su fallecimiento, vuelve a disfrutar de sus colores desde el Cabanyal, su lugar en el universo.

No es casualidad que José Ballester y Teresa Molins se encuentren descansando a pocos metros del Mediterráneo mientras sopla por sus alrededores viento de levante: nombre, curiosamente, del equipo cuyos orígenes portan su firma y parten de los Poblados Marítimos. Parece que, 55 años después, todo esté conectado, pero más de cinco décadas separaron el olvido del reconocimiento más absoluto, teniendo su punto álgido en el Ciutat de València ante ciento de granotes el pasado 6 de septiembre. A día de hoy, Orriols presume con síntomas de orgullo absoluto de su fundador, aunque el viaje hacia su identificación fue arduo y, en ocasiones, frustrante. Todo empezó en la Hemeroteca Municipal de València en 2009, cuando José Luis García Nieves y Felip Bens, periodistas e historiadores muy vinculados al club levantinista, hallaron textos relacionados con José Ballester que les sirvieron para ponerlo en el mapa. La figura del fundador no giraba solo alrededor de una pelota de fútbol, sino que iba muchísimo más allá. “En ese momento, en 2009, fue una revelación que un personaje de dicha magnitud perteneciera a nuestra historia. Cada piedra que levantábamos nos daba una imagen más grande de Ballester. Dejó de ser no solo una cuestión estrictamente deportiva, sino también de memoria histórica. Iba más allá del Levante. Consistía en reparar su memoria y poner en reconocimiento todo lo que hizo por la sociedad. Merecía dejar de ser una persona olvidada. Merecía volver, de alguna manera”, aseguró García Nieves en SUPER.

Sin embargo, la petición dirigida hacia el Levante procedente de Irene Alcolea y Paco Santamans, profesores del IES Ballester Gozalbo, de recuperar los restos de José y Teresa, con el fin de cumplir la última voluntad de ambos, puso en pista a un club que no dio crédito con lo significante que llegó a ser la persona que puso la primera piedra del actual Levante. La curiosidad de ambos profesores despertó el espíritu de un ser brillante, cuya acompañante complementó y ensalzó la que fue una pareja ejemplar. No solo en la vida, sino también en términos sentimentales. "La decisión moral de repatriar sus restos nace cuando Paco Santamans y yo empezamos a investigar sobre José Ballester. Es el nombre que lleva nuestro instituto, nos destinaron allí, pero no teníamos ni idea de quién era. Cuando empezamos a leer sobre él nos enamoramos del personaje, porque todas las esferas que toca son espectaculares. Investigamos sobre Ballester para transmitirle su valor al alumnado. No obstante, descubrimos que estaba enterrado en Villers-Adam, cerca de París, y que su voluntad era volver al Cabanyal. Entonces dijimos: ¿Por qué no lo traemos? Este hombre tuvo que exiliarse debido a la Guerra Civil y no pudo volver a España porque falleció en 1970, en plena dictadura. Vimos cómo proceder, porque es una manera de reparar nuestra historia y de hacer justicia con tal de cumplir el sueño de dos personas que se querían muchísimo. Estaban enterrados con un poco de arena de la playa del Cabanyal. Algo teníamos que hacer, no podía quedarse ahí,", comentó Irene Alcolea en Superdeporte.

Puri Naya, Directora de Comunicación y Relaciones Externas del Levante UD, no solo atendió en deseo, sino que se sumergió en un proceso tan excitante como emocionante que llevó a un representativo grupo vinculado con el trámite a París. Además de para exhumar a José Ballester y Teresa Molins, para adentrarse en las calles que ellos mismos, dentro del importante valor social que representaban, frecuentaron en vida. “Cuando Irene Alcolea y Paco Santamans me empezaron a hablar de él, se me pasó por la cabeza que podíamos hacerlo y que sería una acción muy bonita. Lo que nunca imaginé en aquel diciembre de 2023 fue que el proceso iba a ser tan bonito: el de reconocer a un valenciano histórico e ilustre. Saber sus valores, su persona, cómo veía la vida... enorgullece. En París me di cuenta, más si cabe, de la relevancia que tenía, porque Ballester fue jefe de la sección española de la Biblioteca del Parlamento de Francia. Eran importantísimos para la sociedad francesa”, aseguró la Directora de Comunicación y Relaciones Externas del Levante UD. Transcurridos 55 años desde su fallecimiento, y más de tres lustros después de que se pelease por la reivindicación de su memoria, el Ciutat de València, coincidiendo con el 116 aniversario del escudo que construyó el 6 de septiembre de 1909, le dio la bienvenida a su hogar y le despidió con honores y dignidad, antes de descansar para siempre en el cementerio del Cabanyal. No obstante, el acto y, sobre todo, el reconocimiento, alzó el recuerdo de un José Ballester que ya ocupa el espacio que se merece, tanto en la sociedad valenciana como en el levantinismo. El esfuerzo, sin duda, ha valido la pena.

El relato de la historia sobre los títulos

“Ballester Gozalbo adquiere una dimensión superior. Primero, por el esfuerzo que ha hecho el club. Es el reconocimiento público hacia el fundador, frente a la sociedad valenciana, y una forma de decir que el Levante nunca olvida a los suyos. A todos nos gustaría tener muchos títulos porque nos gusta el fútbol, pero la base del levantinismo, de su supervivencia histórica y de su crecimiento, es la identidad y el relato, que va más allá de los títulos. Esto forma parte de nuestro relato. Tenemos un relato potentísimo, que hace que la gente se sienta partícipe de eso. No tenemos el peso de los títulos, pero tenemos el peso tremendo de la historia”, reconoció Felip Bens en SUPER, otra pieza trascendental en el ‘descubrimiento’ de Ballester, además de sentir que se ha quitado un peso de encima al tener la “sensación de haberlo conseguido. Lo importante de esto es que ponemos la luz en su figura, con la suerte de tener a un fundador tan ilustre y tan reconocido a nivel internacional. No teníamos la dimensión de lo que había sido”. No existió mejor ejercicio para honrar la historia tanto del Levante como de su fundador. “Está bien que las cosas cuesten. El objetivo no es cumplir solo su última voluntad, sino que el levantinismo y la sociedad valenciana lo conozca. Ahora tenemos la tarea de estar a la altura del personaje y que todo el tejido social tome magnitud de su dignidad. Hay que poner en valor nuestra historia. Es de justicia recordar al primero de los nuestros”, remató García Nieves.