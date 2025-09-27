Iván Romero: “Nos llevamos un punto que aquí es difícil”

El Levante UD ha empezado la temporada de regreso a Primera División en un gran estado de forma. El equipo de Julián Calero se está mostrando como un equipo compacto y difícil de batir, pero, sobre todo, los granota tienen mucha pegada.

Etta Eyong, Carlos Álvarez, Roger Brugué e… Iván Romero. Los atacantes levantinistas están de dulce y se les caen los goles. Iván Romero sumó su cuarto tanto de la temporada en el Coliseum. Un gol que ponía por delante al Levante tras una gran jugada de Roger Brugué.

Romero fue seleccionado como el MVP del partido y además habló para DAZN LaLiga TV al final del partido. “Creo que salvo la última que tienen, hemos sido superiores tanto en la primera como en la segunda. Nos llevamos un punto que aquí es muy difícil”, aseguraba el punta, sacando algo positivo del resultado en Getafe.

El goleador también tuvo unas palabras para Brugué, autor de la jugada y de la asistencia de su tanto: “Le he dicho que era suyo todo, ha hecho el desmarque y me la ha dejado para meter yo. Es un gran compañero, nos va a dar muchas alegrías”.

Por último, Romero explicó su celebración con algo de ironía: “Tiro un dardo a la diana, porque me gustan mucho los dardos. Espero que se me dé mejor el fútbol (ríe)”.

Vía: Superdeporte