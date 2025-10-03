La intrahistoria desfavorable de los granotas en el Carlos Tartiere

A veces, en el fútbol, es importante echar la mirada atrás y evaluar tu pasado: observar tu evolución como club, recuperar grandes éxitos/desgracias (siempre positivas para seguir creciendo) y/o recordar antiguos encuentros o enfrentamientos directos que te pueden servir para corregir errores o implementar nuevas tácticas. En este caso, y con la historia mediante, el Levante UD se ha enfrentado contra muchos rivales, con estilos y formas de jugar diferentes, pero siempre hay alguno más rocoso, que supone un esfuerzo mayor superarlo y que te complica seriamente las cosas. Más allá de los clásicos del fútbol español —Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid—, uno de los contrincantes más arraigados y batalladores a los que se ha enfrentado el cuadro levantinista a lo largo de su historia es el Real Oviedo.

Tanto en Primera División como en Segunda División, este enfrentamiento siempre deja huella y su importancia crece con los años, especialmente si se trata de luchar por los mismos objetivos como el ascenso a la élite, una máxima en los últimos años para ambos clubes. Ahora, con los dos equipos en la máxima categoría del fútbol español, su rivalidad crece, se vuelve primordial y es más voraz, es decir, en el argot futbolístico: es uno de los partidos marcados en rojo en sus calendarios. Y el de mañana, más de lo mismo, no dejará indiferente a nadie. Sobre todo, con esa necesidad que mantienen ambos de conseguir puntos lo más rápido posible para no entrar en ciclos malignos.

En efecto, el de mañana, no es un partido cualquiera para los granotas, es una buena coyuntura para demostrar, ante un rival directo, que este equipo quiere pelear, quiere sufrir, quiere ganar y quiere convertir esas buenas sensaciones en puntos para seguir creciendo en esta competición ardua y novedosa para muchos jugadores de la plantilla y para el entrenador. Y sí, también para un Julián Calero que, en sus dos últimos encuentros en LaLiga Hypermotion ante el Real Oviedo de Paunović, no ha logrado ganar ninguno, con una derrota (fuera) y un empate (casa). A eso se le suma que los de Orriols llevan sin ganar desde el 27 de mayo de 2023 contra el cuadro carbayón, partido que, bajo las órdenes de Javier Calleja, terminó con victoria 2-1 en el Ciutat de València. Ahora, más que nunca, el Levante quiere revertir dos situaciones: su cara a cara contra el equipo oviedista, y su racha adversa de resultados cosechada en sus últimos siete partidos en LaLiga.

A 'derribar' la muralla carbayona

Antes de entrar en las grandes estadísticas y la fiabilidad que supone jugar para el Real Oviedo en el Carlos Tartiere contra el Levante UD, conviene analizar, desde 2016, los últimos ocho enfrentamientos entre granotas y carbayones. Y en ello, los datos no son favorables para el conjunto dirigido por Julián Calero. En la última década, ambos clubes se han medido las caras en ocho ocasiones, cuyos encuentros se han saldado con tres victorias para el Oviedo, dos para el Levante y dos empates. En los nueve años comentados, los de Orriols únicamente han vencido en dos de los duelos, y no ganan desde la temporada 2022-2023, período fatídico para los levantinistas tras el no ascenso en aquel penalti en el descuento del tiempo añadido ante el Deportivo Alavés.

Por otra parte, el mal granota no queda ahí. Esta intrahistoria desfavorable se extiende principalmente a la muralla carbayona, el Carlos Tartiere, uno de los bastiones más infalibles del conjunto azulón frente a la entidad levantinista. Y es que, desde 1963, el Levante UD y el Real Oviedo se han enfrentado en 12 ocasiones en feudo oviedista, con un cómputo global negativo para los de Julián Calero: una sola victoria, nueve derrotas y dos empates. Hay que remontarse a la temporada 2002-2003 —año complicado para los locales tras completarse su descenso a Tercera División— para recoger/revivir ese triunfo levantinista como visitante. En el cara a cara global, se han topado en 24 partidos oficiales: siete victorias del Levante (29%), diez del Oviedo (42%) y siete empates (29%). Esto demuestra la igualdad futbolística entre los dos clubes, la alta competitividad y la batalla continua que supone cada encuentro entre ambos.

Los números no engañan, y a lo largo de la historia, la tierra oviedista ha sido una traba y una dificultad añadida para el Levante. Esta temporada, en el Carlos Tartiere y en plena pelea por el ascenso a Primera, el duelo Calero-Paunovic se saldó con derrota para los granotas por 1-0, con gol de Ignasi Miquel en propia. Anteriormente, el 6 de octubre de 2024, el partido en el Ciutat de València terminó con empate 0-0.

Partido clave: más que tres puntos

Ahora, ya con ambos clubes en Primera División, el Levante UD quiere redimirse de su pasado, romper su racha negativa ante el Oviedo, y mostrar una imagen convincente para lograr su segunda victoria esta temporada. No será fácil por dos razones principales: el conjunto carbayón es un equipo fuerte y competitivo en su casa —ha ganado a la Real Sociedad y sus únicas dos derrotas son ante Real Madrid y Barcelona—, y viene con confianza tras vencer in extremis ante el Valencia CF en Mestalla. Un chute de moral y optimismo importante, especialmente tras la mala dinámica de los últimos encuentros. Pero los de Julián Calero tienen importantes bazas y argumentos para competir con confianza, lucha y sacrificio uno de los duelos más cruciales de este año.

El potencial ofensivo de este Levante es evidente: los Etta Eyong, Iván Romero o Carlos Álvarez vienen en racha y son claves en esta capacidad goleadora levantinista, aunque su impacto se verá reducido sino se mejora en la faceta defensiva, uno de los problemas a subsanar por el técnico madrileño a lo largo de esta temporada. Con la ilusión intacta, los de Calero llegan a este encuentro con la esperanza de conseguir los tres puntos. No será fácil, delante tiene un equipo con la misma necesidad, y que ya ha demostrado en las últimas décadas que hay que imprimir más esfuerzo de la cuenta para derribar su fortín, y sino que se lo digan al Levante. Mañana no solo están en juego tres puntos, es la oportunidad perfecta para que los granotas se vayan al parón de selecciones con una visión renovada, con un atisbo de optimismo. Y así, volver, el próximo 19 de octubre ante el Rayo Vallecano al Ciutat de València, revitalizado y preparado para seguir luchando, junto a su afición, por un objetivo que tanto anhela Orriols.

Vía: Superdeporte